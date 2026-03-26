Izraeli vret komandantin e Marinës së Gardës Revolucionare

Një zyrtar izraelit, ka deklaruar se komandanti i Marinës së Gardës Revolucionare Islamike, Alireza Tangsiri, është vrarë në një sulm ajror në Bandar Abbas.
Sipas burimit, Tangsiri ishte një figurë kyçe në strategjinë detare të Iran, përfshirë përgjegjësinë për mbylljen e Ngushtica e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme të transportit të naftës në botë.
Deri më tani nuk ka pasur reagim zyrtar nga autoritetet iraniane apo nga ushtria e Izraeli.
Tangsiri kishte një karrierë të gjatë ushtarake, duke shërbyer si komandant brigade gjatë Lufta Iran-Irak dhe më pas duke drejtuar Distriktin e Parë Detar të Marinës së Gardës Revolucionare në Bandar Abbas.
Ai njihej për retorikën e tij të ashpër ndaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vitin 2007, kishte deklaruar se në rast përballjeje, forcat iraniane do t’i “ndiqnin deri në Gjirin e Meksikës”.
Më 23 gusht 2018, udhëheqësi suprem Ali Khamenei e emëroi atë komandant të Marinës së Gardës Revolucionare.
Në vitin 2025, Tangsiri prezantoi atë që e cilësoi si projekti më i madh detar ushtarak i Iranit, një aeroplanmbajtëse e ndërtuar mbi bazën e një anijeje tregtare të ripërdorur.
Ai ishte gjithashtu subjekt i sanksioneve amerikane. Në vitin 2019, Departamenti i Thesarit i SHBA-së e shpalli “Terrorist Global të Caktuar Posaçërisht”, duke ngrirë asetet e tij dhe ndaluar çdo marrëdhënie biznesi me të.
Në vitin 2024, ai u përfshi edhe në sanksione të tjera për lidhjet me një kompani iraniane të zhvillimit të dronëve. Ngjarja vjen në një kohë tensionesh të larta në rajon dhe mund të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në sigurinë detare dhe tregjet globale të energjisë.