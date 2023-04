Fluksi i emigrantëve alarmon Italinë, gati shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme

“Është e mundur të shpallet një gjendje e jashtëzakonshme për emigracionin dhe refugjatët”, ka bërë me dije ministri italian përgjegjës për politikën detare, Nello Muzzumecchi.

E gjithë çështja lidhet me rritjen e madhe të numrit të të ardhurve, sidomos këto ditët e fundit, dhe do të diskutohet në kabinetin e qeverisë Meloni, që do të mblidhet pasditen e sotme.

“Kisha alarmuar ditët e fundit. Ishujt tanë nuk mund të përballen të vetëm me gjithë këtë realitet, strukturat që ekzistojnë janë të mbipopulluara dhe është e qartë se gjendja e jashtëzakonshme do të lehtësonte marrjen e vendimeve të nevojshme”, tha Muzumechi në radion publike Rai.

Në total, fundjavën e kaluar roja bregdetare italiane dhe roja bregdetare e vendit shpëtuan më shumë se dy mijë emigrantë dhe refugjatë në jug të Siçilisë. Në këtë kohë, në të njëjtën kohë, një anije peshkimi me të paktën shtatëqind persona në bord (shoqëruar nga dy skafe të rojes bregdetare italiane) është nisur drejt portit të Katanias, ku pritet të mbërrijë nesër, herët në mëngjes. /albeu.com