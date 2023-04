Fluks i lartë i emigrantëve, Italia shpall gjendjen e jashtëzakonshme për 6 muaj

Qeveria italiane ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme për gjashtë muaj për shkak të fluksit të madh të emigrantëve. Për t’u marrë me të do të caktohet një komisioner i posaçëm i qeverisë dhe për momentin ai do të ketë në dispozicion pesë milionë euro, njoftoi televizioni shtetëror italian, siç raporton shërbimi publik gjerman ARD.

Gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, qeveria mund të miratojë masa me dekret, duke anashkaluar procesin zakonisht të gjatë parlamentar për financimin dhe rregulloret.

Agjencia italiane e lajmeve Ansa citoi ministrin e Mbrojtjes Civile Nello Musumesi: “Për të qenë i qartë, kjo nuk e zgjidh problemin, zgjidhja e tij varet nga një ndërhyrje e arsyeshme dhe e përgjegjshme e Bashkimit Evropian”.

Qeveria e kryeministrit Gjorgje Meloni – si vendet e tjera në kufijtë e jashtëm të BE-së – kryesisht kërkoi solidaritet dhe ndihmë nga shtetet e tjera anëtare pa sukses.

Gjithashtu, në Itali nevojiten struktura të reja, të përshtatshme si për strehim ashtu edhe për riatdhesim, pra deportim të emigrantëve që nuk kanë kushtet për të qëndruar në Itali, thuhet në njoftimin e qeverisë.

Në qarqet qeveritare thuhet se gjendja e jashtëzakonshme do të lejojë deportime më të shpejta të emigrantëve. Para se të merrte detyrën, Maloni premtoi të frenonte imigracionin.

Sipas të dhënave zyrtare, rreth 31 mijë emigrantë kanë mbërritur në Itali që nga fillimi i vitit, të shpëtuar në det nga marina italiane dhe roja bregdetare apo organizata private humanitare. Në dy vitet e mëparshme, në të njëjtën periudhë ishin rreth 8000 të tillë.

Deri më tani, emigrantët afrikanë janë shpërngulur kryesisht nga brigjet e pjesës perëndimore të Libisë, dhe së fundmi mijëra po largohen edhe nga Tunizia – sepse prej andej është “vetëm” 150 kilometra deri në ishullin italian të Lampedusa. /albeu.com