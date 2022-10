Çfarë do të ndodhë nëse të gjithë kalojmë te makinat elektrike?

Një nga pyetjet kryesore është nëse jemi gati në nivel energjie të furnizohemi me energji elektrike? Bloomberg bëri një analizë për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje.

Sipas të dhënave, aktualisht ka rreth 27 milionë makina plug-in, hibride dhe plotësisht elektrike në botë.

Konsumi i tyre vjetor i energjisë është rreth 60 tWh, ndërsa kërkesa globale për energji elektrike është 28,000 tWh, që është vetëm 0.2 për qind.

Ka kuptim që numri është i ulët sepse ka rajone të mëdha të botës pa elektrifikim, kështu që ata synuan edhe një vend si Norvegjia, ku 20 për qind e flotës së atij vendi është tashmë elektrike. Sa përqind e kërkesës për energji ka? 1.4 për qind, që është një shifër më e lartë, por jo shumë e lartë.

Bloomberg pret një evolucion mjaft të shpejtë të sektorit gjatë dy dekadave të ardhshme dhe konsideron dy mundësi kryesore, një në të cilën adoptimi është më progresiv në të cilin deri në vitin 2040 elektrikët do të përbëjnë 75 për qind të makinave, dhe një tjetër më të shpejtë në të cilën EV-të do të mbulojnë pothuajse plotësisht në treg deri në fillimin e viteve 2030 ato.

Në skenarin e parë, deri në vitin 2040 do të kishte 730 milionë makina elektrike, që do të nënkuptonte një rritje të kërkesës për energji me 7 për qind. Në të dytin, shifra do të shkonte në një miliard dhe kërkesa deri në 9 për qind. Megjithatë, duke qenë se jo të gjitha automjetet janë makina, duke shtuar kamionët, autobusët, motoçikletat, etj., përqindjet do të ishin (në të dyja rastet) midis 11 dhe 15 për qind.