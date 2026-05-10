U evakuuan nga anija ku shpërtheu Hantavirusi, nisin fluturimet e pasagjerëve të MV Hondius për në shtetet e tyre

Më shumë se 90 pasagjerë të një anijes turistike të prekur nga hantavirusi u evakuuan dhe do të kthehen në shtëpi nga Ishujt Kanarie deri në fund të ditës së sotme, thanë autoritetet spanjolle.
Katërmbëdhjetë shtetas spanjollë nga Tenerife në Madrid përballen me karantinë të detyrueshme në një spital ushtarak në kryeqytet. Ata u pasuan nga shtetas francezë dhe britanikë, të cilët u dërguan përkatësisht në Paris dhe Mançester.
Stafi i përfshirë në operacionin në Tenerife veshi kostume të bardha mbrojtëse mbi rrobat e të evakuuarve dhe i lau ato me ujë në pistën e aeroportit.
Tre persona kanë vdekur në shpërthimin e epidemisë në anijen holandeze MV Hondius, përfshirë dy që u konfirmuan se kishin hantavirus.
Fluturime për shtetas turq, irlandezë dhe amerikanë janë planifikuar gjithashtu të sot, duke lënë më pak se 60 pasagjerë ende në bord, sipas sekretarit të shëndetësisë të Spanjës, Javier Padilla.
Hondius u ndal në portin e Granadillës para agimit të ditës së sotme, një muaj pasi vdiq pasagjeri i parë.
MV Hondius ishte ankoruar në det të hapur, me anije të policisë ushtarake në patrullim dhe një operacion të madh që zhvillohej në tokë për të ndihmuar më shumë se 100 pasagjerë dhe ekuipazh të zbrisnin.
Rreth orës 07:00 sipas orës lokale, ekipet mjekësore hipën në bord për të kontrolluar të gjithë për shenja të virusit.
Pasagjerët mund të shiheshin nga larg duke ecur në kuvertën e anijes, ose në dritare, të gjithë me maska të bardha mjekësore.
Disa u ulën në distancë sociale në anijen e parë të evakuimit, duke filmuar dhe duke bërë foto ndërsa afroheshin në tokë, ku u pritën nga zyrtarë me kostume mbrojtëse të bardha.
Ndërsa po transportoheshin në aeroport, disa pasagjerë britanikë përshëndetën dhe dhanë “Okej” me gisht ndërsa kalonin pranë medias.
Ata u pasuan nga 27 persona, përfshirë qytetarë belgë, grekë, gjermanë dhe argjentinas, që u çuan në Holandë, dhe më pas pasagjerët irlandezë dhe turq të anijes.
Fluturime të tjera janë gati të nisen pas kësaj, përfshirë edhe për në SHBA. Fluturimi i fundit i evakuimit pritet të niset për në Australi nesër.
Pasagjerët e anijes do të përballen me vetëizolimin pas largimit nga Tenerife, diçka e vështirë për ta pasi virusi ka një periudhë inkubacioni deri në nëntë javë.
Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) ka rekomanduar një periudhë karantine prej 42 ditësh për pasagjerët e anijes që nga ekspozimi i tyre i fundit.
Pasagjerët nga Mbretëria e Bashkuar do të çohen në një strukturë izolimi ku do të mbahen deri në 72 orë. Mjekët do të vlerësojnë më pas nëse ata mund të izolohen në shtëpi apo në një vend tjetër të përshtatshëm bazuar në kushtet e tyre të jetesës.
Pesë shtetas francezë që kishin qenë në bordin e Hondius do të vendosen në “izolim të rreptë deri në njoftim të mëtejshëm” pasi njëri prej tyre shfaqi simptoma gjatë fluturimit të kthimit në shtëpi, tha Kryeministri Sebastian Lecornu.
Kishte pasur përgatitje të kujdesshme për të pritur anijen, e cila nuk lejohet të arrijë në breg dhe do mbajë një perimetër sigurie prej një milje detare.
Dhjetëra specialistë të kujdesit mjekësor ishin në gatishmëri në spitalin Candelaria në Tenerife në rast se dikush nga MV Hondius sëmuret rëndë gjatë transferimit. Një strukturë izolimi strikte ka një shtrat të pajisur plotësisht për t’u përballur me sëmundjet infektive, të kompletuar me kit testimi dhe një ventilator.
“Jemi absolutisht gati”, tha mjeku kryesor i kujdesit intensiv Mar Martin në njësi, ku një numër i madh kostumesh mbrojtëse, maskash dhe dorezash janë grumbulluar tashmë për stafin.
“Nuk e kemi parë kurrë më parë hantavirusin, por është një virus, me disa ndërlikime, ashtu siç ia dalim çdo ditë. Jemi të trajnuar plotësisht për këtë”, tha ai.
Operacioni kompleks për të parandaluar përhapjen e llojit të rrallë të Andeve të këtij virusi u përshkrua nga ministrja e shëndetësisë Mónica García si “i pashembullt”.
Të shtunën, ajo theksoi se rreziku i infektimit për popullatën e përgjithshme ishte i ulët.
“Ne besojmë se alarmi, dezinformimi dhe konfuzioni janë në kundërshtim me parimet themelore të ruajtjes së shëndetit publik”, tha ajo.
Kreu i OBSH-së, Tedros Adhanom Ghebreyesus, i cili ndodhet në Tenerife për të mbikëqyrur zbarkimin, tha se operacioni po “shkonte shumë mirë”.
Shpërthimi është lidhur me një vendgrumbullim mbeturinash në skajin më jugor të Argjentinës, i njohur për vëzhguesit e zogjve. Virusi përhapet atje nga brejtësit dhe është e rrallë që të kalojë midis njerëzve.
Shefi i OBSH-së u ka kërkuar spanjollëve të shqetësuar të kenë besim tek ata që janë përgjegjës për evakuimin.
“Shqetësimi juaj është normal, për shkak të përvojës së Covid: ajo traumë është ende në mendjet tona”, tha ai.
Por ai shtoi se rreziku i një përhapjeje më të gjerë tani ishte i ulët “për shkak të mënyrës se si funksionon virusi dhe për shkak të mënyrës se si qeveria spanjolle është përgatitur për të shmangur çdo problem”.