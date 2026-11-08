Trup gruaje zbulohet në një valixhe të braktisur në trotuar në Athinë

Trup gruaje zbulohet në një valixhe të braktisur në trotuar në Athinë

Policia greke po heton pas zbulimit të një trupi të pajetë brenda një valixheje të lënë në trotuar, në lagjen Agios Panteleimonas të Athinës.

Ngjarja ndodhi mbrëmjen e së dielës, 8 nëntor, në kryqëzimin e rrugëve Alkamënus dhe Harisis, në qendër të kryeqytetit. Viktima dyshohet të jetë një grua, por identiteti i saj nuk është bërë ende publik.

Të lidhura

None found

Sipas raportimeve të mediave greke, valixhen e vuri re një 29-vjeçar, shtetas i huaj, pasi prej saj vinte një erë e rëndë. Ai shkoi në komisariatin e zonës dhe njoftoi policinë. Efektivët mbërritën në vendngjarje, hapën valixhen dhe gjetën brenda trupin.

Mediat greke raportojnë se trupi mund të ketë qenë në fazë të avancuar dekompozimi. Në vendngjarje shkoi mjeku ligjor, ndërsa policia rrethoi zonën për kryerjen e ekzaminimeve dhe mbledhjen e provave.

Autoritetet po përpiqen të përcaktojnë se si përfundoi valixhja në trotuar dhe kush e solli apo e la aty. Ende nuk dihet as koha e saktë e vdekjes.

Shkaku i vdekjes nuk është konfirmuar zyrtarisht dhe policia nuk ka bërë të ditur nëse po heton një vrasje. Ekspertiza mjekoligjore dhe provat e mbledhura pritet të ndihmojnë në zbardhjen e rastit.


Shtuar 8.11.2026 22:42

VIDEO/ Dy atletë katapultohen nga oxhaku 360 metra i lartë në Slloveni, arrijnë 180 km/orë dhe vendosin dy rekorde Guinness

VIDEO/ Dy atletë katapultohen nga oxhaku 360 metra i lartë në Slloveni, arrijnë 180 km/orë dhe vendosin dy rekorde Guinness
Makinat fluturuese pritet të përdoren në Kinë nga vera e vitit 2027, me çmim rreth 300 mijë dollarë

Makinat fluturuese pritet të përdoren në Kinë nga vera e vitit 2027, me çmim rreth 300 mijë dollarë
Raporti republikan: Krimet e Epstein mund të ishin ndalur, drejtësia dështoi dhe lidhjet e fuqishme e mbrojtën

Raporti republikan: Krimet e Epstein mund të ishin ndalur, drejtësia dështoi dhe lidhjet e fuqishme e mbrojtën
Arrestohet në Britani ushtari amerikan, dyshohet se bashkëpunoi me inteligjencën ruse

Arrestohet në Britani ushtari amerikan, dyshohet se bashkëpunoi me inteligjencën ruse
Përplasje gjatë uljes së avionit në Australi, plagosen rëndë dy të moshuar në një makinë

Përplasje gjatë uljes së avionit në Australi, plagosen rëndë dy të moshuar në një makinë
E verbër që nga lindja, 56-vjeçarja bëhet kursantja e parë pilote në Itali dhe arrin 200 orë fluturimi

E verbër që nga lindja, 56-vjeçarja bëhet kursantja e parë pilote në Itali dhe arrin 200 orë fluturimi
Letra që Trump i la Bidenit në Zyrën Ovale: “Pa politikën, mund të ishim miq të mirë

Letra që Trump i la Bidenit në Zyrën Ovale: “Pa politikën, mund të ishim miq të mirë
VIDEO/ Stuhia në Brazil ngre dallgë të mëdha në lumin Tapajos, pamjet tronditin banorët

VIDEO/ Stuhia në Brazil ngre dallgë të mëdha në lumin Tapajos, pamjet tronditin banorët
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet