Spekulime për gjendjen e Kim Jong-unit: Raportohet për hemorragji cerebrale dhe një transferim të mundshëm në Kinë

Postime të shumta në internet pretendojnë se Kim Jong-un mund të jetë në koma pas një hemorragjie cerebrale.
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Sipas këtyre raportimeve, lideri i Koresë së Veriut mund të jetë dërguar në Kinë për trajtim, pasi kapacitetet mjekësore në Phenian konsiderohen të kufizuara.
Megjithatë, deri tani nuk ka asnjë konfirmim zyrtar se Kim Jong-un ka pësuar hemorragji cerebrale, se ndodhet në koma apo se është transferuar në një spital të Pekinit.
Gazeta britanike The Sun raporton se shfaqja e fundit publike e Kim Jong-unit është regjistruar më 11 tetor, gjatë vizitës së tij në një muze që lidhet me zhvillimet ushtarake të Koresë së Veriut.
Heshtja rreth gjendjes së tij shëndetësore ka ushqyer dyshimet në rrjetet sociale, por mungesa e daljeve publike nuk mund të merret si dëshmi për një problem të rëndë shëndetësor.
Ekspertët që monitorojnë zhvillimet në Korenë e Veriut theksojnë se zëra të ngjashëm janë shfaqur edhe më herët, sidomos në periudhat kur Kim është tërhequr nga vëmendja publike.
Rikthimi i këtyre spekulimeve ka sjellë sërish në qendër të diskutimit edhe pyetjen se kush mund të pasojë liderin koreano-verior.
Kim Yo-jong, motra e tij, shihet si një nga personat më të fuqishëm në strukturat drejtuese të vendit dhe përmendet shpesh si një figurë e mundshme në rast të një tranzicioni të pushtetit.
Ndërkohë, vajza e Kim Jong-unit, Kim Ju-ae, ka marrë pjesë në disa veprimtari të rëndësishme shtetërore dhe ushtarake së bashku me të atin. Kjo ka nxitur hamendësime për të ardhmen e saj, megjithëse ajo nuk është caktuar zyrtarisht si pasardhëse.
Mungesa e transparencës në Korenë e Veriut e vështirëson kontrollin e pavarur të lajmeve që lidhen me shëndetin e Kim Jong-unit.
Deri në këtë moment, pretendimet për një gjendje kome dhe për transferimin e tij në Kinë nuk janë vërtetuar nga autoritetet e Koresë së Veriut apo nga burime të pavarura dhe të besueshme.