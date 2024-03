Babai dënohet me pesëmbëdhjetë vjet burg, vrau djalin e tij 6 muajsh

Një baba që vrau djalin e tij gjashtë muajsh, do të kalojë pesëmbëdhjetë vjet në burg. David Holick, 29 vjeç, nga Walsall, Britani, sulmoi djalin e tij të vogël, Kajron, gjatë natës ndërsa ai ishte në shtëpinë e prindërve të tij. Nga sulmi foshnja fatkeqe pësoi lëndime të rënda kur u dërgua në spital dhe nuk po merrte frymë.

“Lëndimet u shkaktuan nga një sulm shumë i rëndë në Kajro dhe fëmija ishte klinikisht i vdekur, ai nuk kishte asnjë shans për t’u shëruar. Ju keni qenë përgjegjës për shkaktimin e këtyre lëndimeve. Kajro ishte nën kujdesin tuaj në atë kohë. Ju ishit i vetmi që e dinit se çfarë ndodhi atë natë dhe se si Kajro mori plagët e tij fatale. Ju thatë në gjyq se u penguat dhe ratë duke mbajtur fëmijën. Juristët e hodhën poshtë këtë pretendim dhe janë të bindur se lëndimet nuk janë shkaktuar nga aksidenti. Keni për qëllim të dëmtoni Kajron. Familja juaj nuk do ta dijë kurrë se çfarë ju bëri të shkaktoni lëndime kaq të rënda dhe të vrisni djalin dhe nipin e tyre. Ai ishte plotësisht i varur nga ju për kujdesin e tij. Ai ishte jashtëzakonisht i pambrojtur. Ajo që i bëre ishte një tradhti e plotë e detyrës si prind. Është e qartë nga videot që pamë në gjyq se sa fëmijë i mrekullueshëm ishte. Është e vështirë të mendosh që një prind të sulmojë dhe të vrasë fëmijën e vet”, i tha prokurori të pandehurit.

Kajro ishte fëmija i dytë i Holick dhe Adina Johnson, të cilët u takuan kur ishin adoleshente. Çifti pas lindjes së Kajros u nda dhe fëmija jetoi me të atin tek gjyshërit e tij. Fëmija i madh jetonte me nënën e tij.

“Kanë kaluar katër vjet që kur filloi ky makth. E mbajta djalin tim për herë të fundit kur më vdiq në krahë. Do të doja t’i kisha marrë djemtë e mi në shtëpi me vete, por nuk e bëra. Nuk e kisha imagjinuar kurrë se kjo do të ishte hera e fundit që do ta shikoja në sy. Nuk do ta shoh kurrë të hedhë hapat e parë, nuk do ta dëgjoj kurrë që të më thërrasë mami. Nuk do ta shoh kurrë të hapë dhuratat e Krishtlindjeve nën pemë. Kur më morën Kajron, jeta ime u ndal. Unë vuaj nga ankthi dhe sulmet e panikut dhe e kam të vështirë të largohem vetëm nga shtëpia. Jam në depresion dhe jam gjithnjë e më i izoluar. Unë jam i tmerruar që ai mund të ushtrojë këtë nivel dhune në gjakun e tij. Është e qartë se ai ishte i interesuar vetëm për veten e tij. Kajro ishte drita e jetës sime. Ai ishte shumë i mirë,” tha nëna e Kajros në një deklaratë tronditëse.