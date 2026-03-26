Akuzohen se kultivuan deri në 1.8 ton kanabis në sera në Berat/ SPAK jep pretencën, kërkon 133 vite burg për 17 të pandehurit (EMRAT)

SPAK lexoi pretencën për 17 të pandehur si të dyshuar se kanë kultivuar përgjatë 2021-2022 4 sera me kanabis në Berat duke kërkuar në total dënimin e tyre me 133 vite burg.
Gazetarja Klodiana Lala, raporton se ata po gjykohen me procedurë të shkurtuar dhe do të përfitojnë ulje të dënimit.
Për 4 nga të pandehurit, Bashkim Mema, Drita Mema, Izmire Mema dhe Edison Mema, u kërkuar pezullimi i dënimit me burg dhe vënia e tyre në provë në 3 vite.
Sasia e kultivuar e kanabisit ishte 1.7 deri në 1,8 ton.
EMRAT
Sadetin Hasaj 13 vite burg
Blerim Xheka 13 vite burg
Sidrit Bisha 10 vite burg
Suad Smakaj 9 vite burg
Jurgen Ujkaj 10 vite burg
Samoel Lushaj 10 vite burg
Endriol Xheka 9 vite burg
Mirvaldo Disha 9 vite burg
Hamdi Dyli 8 vite burg
Arben Vrapi 6 vite burg
Adiol Çifkiku 6 vite burg
Lulzim Bushataj 5 vite burg
Mustafa Manej 5 vite burg
Bashkim Mema 5 vite burg
Drita Mema 5 vite burg
Izmire Mema 5 vite burg
Edison Mema 5 vite burg