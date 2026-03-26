Akuzohen se kultivuan deri në 1.8 ton kanabis në sera në Berat/ SPAK jep pretencën, kërkon 133 vite burg për 17 të pandehurit (EMRAT)

SPAK lexoi pretencën për 17 të pandehur si të dyshuar se kanë kultivuar përgjatë 2021-2022 4 sera me kanabis në Berat duke kërkuar në total dënimin e tyre me 133 vite burg.

Gazetarja Klodiana Lala, raporton se ata po gjykohen me procedurë të shkurtuar dhe do të përfitojnë ulje të dënimit.

Për 4 nga të pandehurit, Bashkim Mema, Drita Mema, Izmire Mema dhe Edison Mema, u kërkuar pezullimi i dënimit me burg dhe vënia e tyre në provë në 3 vite.

Sasia e kultivuar e kanabisit ishte 1.7 deri në 1,8 ton.

EMRAT

Sadetin Hasaj 13 vite burg

Blerim Xheka 13 vite burg

Sidrit Bisha 10 vite burg

Suad Smakaj 9 vite burg

Jurgen Ujkaj 10 vite burg

Samoel Lushaj 10 vite burg

Endriol Xheka 9 vite burg

Mirvaldo Disha 9 vite burg

Hamdi Dyli 8 vite burg

Arben Vrapi 6 vite burg

Adiol Çifkiku 6 vite burg

Lulzim Bushataj 5 vite burg

Mustafa Manej 5 vite burg

Bashkim Mema 5 vite burg

Drita Mema 5 vite burg

Izmire Mema 5 vite burg

Edison Mema 5 vite burg


Shtuar 26.03.2026 14:27

