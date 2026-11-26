Një aksident ka ndodhur pasditen e sotme në Roskovec, ku dy persona kanë mbetur të plagosur.
Sipas njoftimit të policisë, bëhet me dije se aksidenti ka ndodhur reth orës 17:30, në fshatin Strum, ku shtetasi Fatjon Begaj, ka përplasur dy të moshuar, Hetem Ruko, 67 vjeç dhe Besa Ruko, 62 vjeç.
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Gjithashtu, këmbësorët kanë mbetur të dëmtuar dhe janë tashmë nën kujdesin e mjekëve, por ende nuk dihet gjendja e tyre.
Sakaq, drejtuesi i automjetit është shoqëruar menjëherë në komisariat, ndërsa policia është duke punuar për zbardhjen e plotë të rrethanave.
Njoftimi i policisë:
Fier/Informacion paraprak
Rreth orës 17:30, në fshatin Strum, Roskovec, një automjet me drejtues shtetasin F. B., 39 vjeç, ka përplasur dy këmbësorë, shtetasin H. R., 67 vjeç, dhe shtetasen B. R., 62 vjeçe.
Si pasojë e përplasjes, janë dëmtuar të dy këmbësorët, të cilët ndodhen nën kujdesin e mjekëve.
Drejtuesi i automjetit po shoqërohet në Komisariatin e Policisë Fier, për veprime të mëtejshme procedurale.
Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit rrugor.