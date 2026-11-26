Një ngjarje e rëndë është shënuar mbrëmjen e kaluar në burgun e sigurisë së lartë në Burrel, ku një i dënuar dyshohet se ka goditur me grushte një punonjës të policisë së burgjeve.
Ngjarja ka ndodhur gjatë turnit të tretë. Sipas burimeve, efektivi i policisë së burgjeve ka mbetur i dëmtuar dhe është transportuar për të marrë ndihmë mjekësore.
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Deri më tani, Drejtoria e Burgjeve nuk ka raportuar zyrtarisht për incidentin. Ndërkohë, sipas burime, i dënuari është duke vuajtur një dënim prej 25 vitesh burgim.