5 veprimet që shkatërrojnë telefonin tuaj

1. Blerja e kabllove të lira (dhe trajtimi i dobët i tyre)

Le të fillojmë me mënyrën më…shpërthyese se si mund ta shkatërroni telefonin tuaj: kabllot e karikimit të lira dhe jashtë markës. Nuk po flas për prodhuesit e besuar si Anker ose ata që mbajnë certifikatën Made For iPhone, por kabllot USB pa emër që gjetët për 1 $ në dyqanin e qoshes.

Shumë prej këtyre kabllove mund të dëmtojnë përgjithmonë pajisjen tuaj – ose më keq, t’ju vënë në rrezik zjarri ose goditje elektrike. Nuk ia vlen të kurseni afatshkurtër: Blini karikuesit tuaj nga një markë e njohur. Pastaj, pasi të keni kabllo cilësore, trajtojini me kujdes. Nëse i abuzoni me to, mund të bëni që telat brenda të prishen, gjë që në vetvete është një rrezik zjarri. Pra, ndaloni t’i mbështillni kaq fort kabllot dhe shmangni heqjen e tyre nga muri nga kordoni – nxirreni nga priza aktuale. Ju nuk dëshironi të përfundoni në lajmet e mbrëmjes si viktimë e një shpërthimi tjetër baterie.

2. Mospërdorimi i mbështjellësit

Sa njerëz njihni me një ekran të plasaritur ose të thyer? Të gjithë mendojmë se nuk do të na ndodhë… derisa të ndodhë. Ju mund të preferoni pamjen më të pastër të një telefoni pa kuti, por thjesht nuk ia vlen të rrezikoni – edhe çipat dhe çarjet e vogla mund të prishin integritetin strukturor dhe të bëjnë më të mundshëm dëmtime në shkallë të gjerë. Jo vetëm kaq, por ato çipa të vogla dhe çarje mund të shkatërrojnë vlerën e rishitjes së telefonit.

3. Nëse e zbrazni baterinë tuaj deri në fund

Bateritë e telefonit degradohen me kalimin e kohës; pas disa vitesh, jetëgjatësia maksimale e baterisë nuk do të jetë aq e lartë sa ishte kur pajisjet ishin krejt të reja. Këto gjëra janë të pashmangshme, por zakonet e këqija mund ta përshpejtojnë atë degradim dhe ta vrasin baterinë tuaj më shpejt. Për të shmangur këtë, duhet të kryeni shkarkime të rregullta, të cekëta dhe të rikarikoni telefonin tuaj para se të vdesë—nuk dëshironi ta ulni atë në 0% gjatë gjithë kohës. Mos u shqetësoni për karikimin e tij gjatë natës, apo vendosjen e tij në frigorifer (si filloi ai mit?). Thjesht përpiquni ta mbani baterinë mbi 30% ose më shumë, duke e lënë të shkarkohet herë pas here për të kalibruar sensorët dhe do ta mbani baterinë të shëndetshme për aq kohë sa të jetë e mundur.

4. Shumë Selfie nënujore

Nuk ka gjë të tillë si një vegël vërtet “i papërshkueshëm nga uji”, pavarësisht asaj që mund të thonë disa reklama. (E mbani mend fiaskonë e Sony Xperia?) Disa pajisje mund të jenë më rezistente ndaj ujit se të tjerat, por ka gjithmonë një shans që uji të gjejë rrugën e tij brenda dhe sa më shumë ta ekspozoni pajisjen tuaj ndaj ujit, aq më shumë e degradoni rezistencën e saj. Pra, edhe nëse pajisja juaj është vlerësuar me IP67 ose IP68, përdorni në ujë me masë. Mund të mos e dëmtojë telefonin tuaj menjëherë, por me kalimin e kohës dhe ekspozimit të përsëritur, ju thjesht po kërkoni probleme.

5. Mos praktikimi i sigurisë së mirë

Shumë njerëz janë të shpejtë për të hedhur sigurinë në erë për kënaqësi të shpejtë. Rasti në fjalë: përditësimet e softuerit. Ato arnime “sigurie” që shfaqen në telefonin tuaj mund të duken të mërzitshme dhe jo urgjente, por ato mund ta mbrojnë pajisjen tuaj nga malware dhe probleme të tjera serioze. Mos i shtyni ato. Sigurohuni që edhe aplikacionet tuaja të përditësohen, pasi ato shpesh do të përmbajnë rregullime të ngjashme të gabimeve dhe përditësime sigurie që ju mbajnë të sigurt.

Në anën më ekstreme të gjërave, jini të kujdesshëm me aplikacionet dhe rregullimet që instaloni. Nëse po përpiqeni të piratoni aplikacione me pagesë duke përdorur një dyqan aplikacionesh skicuese, do të keni një kohë të keqe. Thjesht mos e bëni: Kursimet prej 3 dollarësh nuk ia vlen definitivisht për rritjen e rrezikut për të marrë malware. Qëndroni te dyqani zyrtar i App Store ose Google Play në telefonin tuaj.

Në të njëjtën kohë, jini të kujdesshëm ndaj aplikacioneve të rreme në ato dyqane. Këto janë shpesh aplikacione të mbushura me reklama të krijuara për të imituar shërbimet e njohura që përdorin të gjithë ose mashtrimet premium SMS në formën e shërbimeve të padëmshme që ju faturojnë për shërbimet për të cilat nuk jeni regjistruar kurrë. Vëzhgoni me vëmendje atë që shkarkoni, lexoni komentet dhe sigurohuni që është versioni zyrtar i aplikacionit. Ju nuk dëshironi që malware të komprometojnë telefonin tuaj vetëm sepse nuk e keni parë mjaftueshëm nga afër.