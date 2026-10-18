Ymeri lidh protestat e dhunshme në Shqipëri me përvojën politike të Kosovës

Ymeri lidh protestat e dhunshme në Shqipëri me përvojën politike të Kosovës

Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Janina Ymeri, komentoi protestat e dhunshme në Shqipëri duke i krahasuar me zhvillimet politike në Kosovë dhe ardhjen në pushtet të Lëvizjes Vetëvendosje.

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Në një postim në Facebook, Ymeri tha se protesta të tilla ishin përdorur më parë në Kosovë dhe, sipas saj, i kishin hapur rrugën Albin Kurtit dhe bashkëpunëtorëve të tij për të marrë pushtetin. Ajo i cilësoi ata si të papjekur në aspektin menaxherial dhe shoqëror, ndërsa pretendoi se, edhe pas gjashtë vitesh, vazhdojnë me hajni, skandale dhe stagnim.

Sipas Ymerit, kalimi i një grupi nga rruga në zyra tregoi se synimi i tij nuk ishte ndryshimi i vendit, por krijimi i një “klike”. Ajo sqaroi se komenti i saj nuk ishte vlerësim për gjendjen në Shqipëri, por një këndvështrim që, sipas saj, duhet t’i ndihmojë Gen Z të kuptojë se Kosova e ka përjetuar tashmë këtë episod.

Ajo shtoi se situata në Shqipëri mund të sjellë në udhëheqje njerëz me përvojë politike dhe drejtuese. Megjithatë, Ymeri vlerësoi se në Kosovën e pasluftës kalimi nga dhuna në rrugë te zyrat nuk ka qenë një përvojë e mirë.


Shtuar 18.10.2026 07:47

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