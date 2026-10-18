Dhuna ndaj studentëve në protestë/ Alketa Vejsiu i drejtohet Ramës: Asnjë kolltuk nuk vlen sa jeta e një shqiptari!

Dhuna ndaj studentëve në protestë/ Alketa Vejsiu i drejtohet Ramës: Asnjë kolltuk nuk vlen sa jeta e një shqiptari!

Moderatorja e njohur Alketa Vejsiu, ka dalë me një reagim pas tensioneve të forta dhe përplasjeve mes protestuesve dhe policisë në Tiranë.

Vejsiu ka zgjedhur të përcjellë një mesazh përmes rrjeteve sociale, duke theksuar se Shqipëria nuk i përket asnjë qeverie, partie apo grupimi politik.

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Në një moment kur kryeqyteti po përjeton protesta të ashpra dhe ndërhyrje të shumta policore, deklarata e saj merr një domethënie të veçantë politike, pasi vë në diskutim idenë se pushteti mund të vendoset mbi interesin e qytetarëve.

“Jo shqiptarët kundër shqiptarëve! Mos!

Mund të kemi bindje të ndryshme. Mund të mos pajtohemi për qeverinë, për opozitën, për mënyrën si drejtohet vendi apo për mënyrën si protestohet.

Por Shqipëria nuk i përket një qeverie, një partie, një proteste apo një brezi.

Shqipëria na përket të gjithëve. Shqipëria është e shqiptarëve!

Na mbro, o Zot!”, shkruan Alketa Vejsiu.

 


Shtuar 18.10.2026 07:45

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