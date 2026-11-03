Vizita e delegacionit gjermano-kosovar në Kosovë për investime, teknologji dhe lidhje ekonomike

Presidenti i Forumit Ekonomik Gjermano-Kosovar (DDKG), Erhard Bühler, dhe sekretari i përgjithshëm, Gazmend Rushiti, qëndruan në Kosovë nga 27 deri më 29 tetor. Vizita synonte forcimin e lidhjeve ekonomike dhe institucionale mes Kosovës dhe Gjermanisë.
Raporti i publikuar nga DDKG-ja bën të ditur se delegacioni zhvilloi takime me përfaqësues të institucioneve, diplomacisë dhe bizneseve. Bisedimet u përqendruan te investimet, partneritetet ekonomike dhe përfshirja e Kosovës në mekanizmat evropianë.
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Në delegacion morën pjesë edhe përfaqësues të Odës së Industrisë dhe Tregtisë të Ostwürttemberg-ut, mes tyre drejtori ekzekutiv Thilo Rentschler dhe nënkryetari Bernd Richter. Ata u takuan me ministren e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, Mimoza Kusari-Lila, ambasadorin gjerman në Kosovë, Rainer Rudolph, dhe kryetarin e Prizrenit, Shaqir Totaj.
Në takimin me ministren Kusari-Lila u trajtua marrëveshja e tregtisë së lirë mes Kosovës dhe Shoqatës Evropiane të Tregtisë së Lirë (EFTA), e nënshkruar më 22 janar 2025. Sipas raportit, ajo hyri në fuqi më 1 shtator 2026 për Islandën dhe Norvegjinë, kurse më 1 tetor për Zvicrën dhe Lihtenshtajnin.
Përveç mallrave, marrëveshja mbulon shërbimet, pronësinë intelektuale, konkurrencën dhe zhvillimin e qëndrueshëm. DDKG-ja vlerëson se zbatimi i saj mund t’u hapë mundësi të reja bizneseve kosovare dhe të nxisë zinxhirët ndërkufitarë të furnizimit.
Një temë tjetër ishte anëtarësimi i Kosovës në Zonën e Vetme të Pagesave në Euro (SEPA). Raporti e cilëson miratimin parlamentar, më 15 tetor 2026, të ndryshimeve në ligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e terrorizmit si përmbushje të një kushti të rëndësishëm ligjor për këtë proces.
Pagesat SEPA, megjithatë, nuk kanë nisur ende të zbatohen në aspektin operacional dhe teknik. Dokumenti thekson se, pas hyrjes në fuqi të ligjit, duhen miratuar akte të tjera nënligjore, duhet paraqitur kërkesa formale dhe bankat duhet të përshtatin sistemet e tyre teknologjike. Sipas pritjeve të përmendura në raport, pranimi formal dhe zbatimi në mënyrë graduale mund të realizohen gjatë vitit 2027.
Delegacioni diskutoi edhe shtrirjen në Kosovë të sistemit evropian të roaming-ut. Më 4 qershor 2026, Këshilli i Bashkimit Evropian kishte autorizuar fillimin e negociatave për këtë çështje me vendet e Ballkanit Perëndimor. Synimi është që qytetarët t’i përdorin shërbimet e telefonisë celulare në BE me kushtet e tarifave vendore.
Raporti sqaron se ky proces mbetet i papërfunduar dhe se nuk është caktuar ende një datë për heqjen e përgjithshme të tarifave të roaming-ut mes Kosovës dhe vendeve të BE-së. Sipas udhërrëfyesit evropian, përafrimi përfundimtar i tarifave parashikohet më së voni deri në vitin 2028.
Teknologjia dhe energjia ishin gjithashtu pjesë e bisedimeve. Në takimin me ambasadorin Rainer Rudolph u theksua nevoja për një bashkëpunim ekonomik më dinamik. Sipas dokumentit, ambasadori mbështeti propozimin që Forumi Ekonomik Gjermano-Kosovar të mbahet çdo dy vjet, në vend të ritmit të deritanishëm një herë në tre vjet.
Raporti rekomandon edhe takime më të shpeshta të përqendruara te teknologjia informative dhe digjitalizimi, industria e mbrojtjes dhe energjitë e rinovueshme. Ai e vlerëson bashkëpunimin me Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit si të rëndësishëm për investimet gjermane dhe për përafrimin e legjislacionit të Kosovës me atë evropian.
Për t’u njohur me kapacitetet prodhuese dhe mundësitë për bashkëpunim, delegacioni vizitoi FRUTEX-in dhe KOSHI GROUP-in. Raporti veçon KOSHI GROUP-in për prodhimin e pjesëve precize prej fibrash karboni dhe materialesh të tjera kompozite për industrinë automobilistike, përfshirë tregun e veturave luksoze dhe sportive.
Sipas raportit, KOSHI GROUP prodhon edhe varka me performancë të lartë dhe jahte prej fibrash karboni. Ndërmarrja është vlerësuar gjithashtu për punën e saj në kërkim, zhvillim dhe inovacion.
Delegacioni u ndal edhe në Tech Park Prishtina, në Bërnicë të Poshtme, ku u prit nga përfaqësuesit e ARQUAIL. Dokumenti thotë se parku shtrihet në 4 mijë metra katrorë dhe është krijuar përmes një investimi prej 1.2 milionë eurosh nga Ministria e Ekonomisë. Ai ofron hapësirë për mbi 60 ndërmarrje dhe startup-e, si dhe rreth 300 vende pune të kualifikuara.
Në Prizren, delegacioni zhvilloi takime me kryetarin Shaqir Totaj dhe vizitoi degën e Universitetit UBT në këtë qytet.
Në mbyllje, DDKG-ja vlerëson se vizita ka zgjeruar rrjetin e kontakteve mes bizneseve dhe institucioneve të Kosovës dhe Gjermanisë. Sipas raportit, sfida vendimtare tani është që këto kontakte të kthehen në partneritete afatgjata, iniciativa konkrete dhe mundësi të reja bashkëpunimi për ndërmarrjet e të dyja vendeve.