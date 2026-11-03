VIDEO/ Asani vendos me gol në fund, Esteghlal merr tri pikët ndaj Al Shamal

VIDEO/ Asani vendos me gol në fund, Esteghlal merr tri pikët ndaj Al Shamal

Jasir Asani ishte protagonisti i fitores së Esteghlal ndaj Al Shamal, duke realizuar golin e vetëm në suksesin 1-0 të skuadrës iraniane në shtëpi. Përballja u zhvillua në kuadër të raundit të 4-të të Champions League-s aziatike.

I pranishëm në fushë gjatë të gjithë 90 minutave, sulmuesi shqiptar e zgjidhi takimin në shtesën e parë, kur mbeteshin vetëm pak çaste deri në mbyllje. Pas një pasimi shumë të mirë brenda zonës, Asani e dërgoi topin në këndin e duhur, duke mposhtur portierin kundërshtar dhe duke i siguruar ekipit të tij tri pikët.

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Edhe pasi shënoi, Asani ruajti gjakftohtësinë, teksa shokët e skuadrës iu afruan për të festuar çastin vendimtar. Kjo golshënuarje i vë gjithashtu vulën formalitetit të rikthimit të tij në Kombëtare, të konfirmuar nga mediat iraniane.


Shtuar 3.11.2026 19:31

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