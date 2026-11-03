Kuçovë, një ushtarak plagoset me armën e shërbimit në bazën ajrore dhe dërgohet te Trauma

Kuçovë, një ushtarak plagoset me armën e shërbimit në bazën ajrore dhe dërgohet te Trauma

Gjatë kryerjes së detyrës në Bazën Ajrore të Kuçovës, një ushtarak është plagosur me armën e shërbimit. Ngjarja ka ndodhur këtë të martë, më 3 nëntor, rreth orës 16:46.

Ministria e Mbrojtjes bëri të ditur se i plagosuri është efektivi me inicialet E.D., i cili ka marrë një plagë në shpatull. Pas dhënies së menjëhershme të ndihmës së parë, ai është dërguar në Spitalin Rajonal të Beratit.

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Mjekët kanë konstatuar se shenjat e tij jetësore janë në vlera normale dhe se nuk ka rrezik për jetën. Për të vazhduar mjekimin e specializuar, efektivi më pas është nisur për në Spitalin Universitar të Traumës në Tiranë.

Në vendin e ngjarjes ka mbërritur Policia Ushtarake, e cila po ndjek procedurat për dokumentimin e rastit, si dhe për sqarimin e plotë të shkaqeve dhe rrethanave në të cilat ndodhi plagosja.


Shtuar 3.11.2026 19:38

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