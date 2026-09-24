E shkarkuar nga Kurti e Osmani në Kosovë, e propozuar nga Rama për SHISH-in – Vlora Hyseni del sot para GJKKO-së

Ish-drejtoresha e inteligjencës shqiptare ndodhet në masën e arrestit shtëpiak dhe ndaj saj po zhvillohet hetim për përkrahje të autorit të krimit si dhe për zbulim të informacioneve sekrete. Materialet që dyshohet se i përkasin SHISH-it dhe qindra shkëmbimet e komunikimit të raportuara me Ergys Agasin e kanë kthyer këtë çështje nga një hetim individual në një krizë sigurie dhe përgjegjësie politike.
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Tiranë, 24 shtator 2026 – Vlora Hyseni, tashmë ish-drejtoreshë e Shërbimit Informativ të Shtetit, pritet të dalë sot në orën 12:00 përpara Gjykatës së Posaçme. Ajo do të merret në pyetje dhe do të vërë në dijeni masat që gjykata i ka caktuar më parë në mungesë.
Gjykata e Posaçme, me kërkesë të SPAK-ut, ka vendosur ndaj Hysenit masat e sigurisë “arrest në shtëpi” dhe “pezullim nga ushtrimi i detyrës”. Ajo ndodhet nën hetim për dy vepra penale, konkretisht ato të parashikuara nga nenet 302/2 dhe 295/a/1 të Kodit Penal, të cilat kanë të bëjnë me përkrahjen e autorit të krimit dhe zbulimin e akteve apo të dhënave sekrete. Hyseni e gëzon prezumimin e pafajësisë deri në një vendim gjyqësor të formës së prerë.
Nga Baku, përmes Kosovës, në arrest shtëpie
Kur masat u bënë publike më 22 shtator, Hyseni ndodhej jashtë Shqipërisë; sipas raportimeve, ajo ishte në një aktivitet pune në Baku të Azerbajxhanit.
Në mbrëmjen e po asaj dite, ajo u rikthye në Shqipëri përmes Kosovës dhe u dorëzua te autoritetet në pikën kufitare të Morinës. Pas kësaj, ajo u shoqërua në banesë për të zbatuar vendimin e GJKKO-së.
Në po të njëjtën ditë, kryeministri Edi Rama propozoi shkarkimin e saj dhe Presidenti Bajram Begaj nënshkroi dekretin e largimit nga drejtimi i SHISH-it. Dekreti hyri në fuqi menjëherë.
Përgjegjësitë e drejtimit të SHISH-it i janë kaluar në mënyrë të përkohshme Elvis Lilës, i cili drejton Departamentin Operativ, derisa të propozohet dhe dekrettohet një titullar i ri.
Çfarë është zyrtare dhe çfarë pretendohet në hetim
Nga ana zyrtare, SPAK ka konfirmuar masat e sigurisë, veprat penale për të cilat dyshohet Hyseni dhe lidhjen e veprimeve hetimore me procedimin penal numër 20/1 të vitit 2025. Sipas agjencisë Reuters, hetimi është pjesë e çështjes më të gjerë për korrupsionin dhe tenderët në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, AKSHI.
Report TV ka bërë publike detajet më të rënda, duke u mbështetur në burime nga hetimi. Sipas këtij mediumi, në automjetin e biznesmenit Ergys Agasi u gjetën nëntë faqe me diagrame dhe të dhëna që dyshohet se janë sekrete të SHISH-it.
Sipas të njëjtave raportime, në telefonin e Agasit u gjetën mbi 500 komunikime me Hysenin përmes aplikacionit “Signal”, të kryera nga fundi i qershorit deri në arrestimin e biznesmenit më 26 gusht.
Raportohet se Hyseni i ka pranuar komunikimet, por ka pohuar se Agasi ishte rekrutuar si bashkëpunëtor ose burim i SHISH-it. Report TV transmeton se prokurorët mendojnë që për këtë marrëdhënie nuk rezultonte të ishte njoftuar ndonjë instancë përkatëse dhe se komunikimet kalonin përtej një raporti normal institucional.
Këto të dhëna janë pretendime të organit të akuzës dhe raportime mediatike; ato duhet të ballafaqohen me shpjegimet e Hysenit dhe të vlerësohen nga gjykata, e jo të trajtohen paraprakisht si fajësi e provuar.
Shkarkimi në Kosovë dhe pyetjet që mbetën pa përgjigje në Tiranë
Çështja merr edhe më shumë peshë për shkak të së kaluarës së Hysenit në Kosovë.
Më 30 qershor 2021, presidentja Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti nënshkruan vendimin e shkarkimit të saj nga pozita e zëvendësdrejtoreshës së Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë. Vendimi i bërë publik nuk jepte një arsye konkrete, prandaj ai shkarkim nuk mund të përdoret sot si provë që autoritetet e Kosovës kishin konstatuar shkelje të ngjashme me ato që po heton SPAK-u.
Megjithatë, vetëm pak muaj pas largimit nga AKI-ja, Hyseni u punësua si këshilltare për sigurinë e kryeministrit Rama. Në mars 2023, Rama e propozoi për drejtimin e SHISH-it, duke e vlerësuar përgatitjen dhe reputacionin e saj si “garanci të plotë”.
Në pyetjen nëse kishte kërkuar informacion nga Albin Kurti për arsyet e shkarkimit në Kosovë, Rama i përshkroi pikëpyetjet si “thashethemet e katundit politik dhe mediatik”. Pesë ditë më pas, Hyseni u dekretua nga Presidenti Begaj.
Pikërisht këtu nis përgjegjësia politike.
Përgjegjësia penale është individuale, ndërsa ajo politike jo
Kur Rama thotë se fajësia ose pafajësia e Hysenit është çështje individuale dhe se për të vendos drejtësia, ai ka të drejtë. Kryeministri nuk mund të konsiderohet penalisht përgjegjës thjesht sepse një zyrtare e propozuar prej tij është vënë nën hetim.
Megjithatë, ky argument nuk e mbyll debatin politik.
Drejtuesi i SHISH-it nuk është një zyrtar i zakonshëm; ai ka akses në sekretet shtetërore, në informacionet e partnerëve të NATO-s, në burimet njerëzore dhe në të dhënat që lidhen drejtpërdrejt me sigurinë kombëtare.
Rama duhet të japë shpjegime për:
Çfarë verifikimi u krye përpara se Hyseni të merrej si këshilltare dhe më pas të propozohej për drejtimin e SHISH-it?
A iu kërkua zyrtarisht Kosovës dosja mbi largimin e saj nga AKI-ja?
Çfarë dinin Kryeministria dhe Presidenca për arsyet e shkarkimit të vitit 2021?
Kur u informuan institucionet politike për dyshimet që po hetonte SPAK-u?
A është kryer një vlerësim i dëmit të mundshëm ndaj informacioneve të SHISH-it dhe të partnerëve ndërkombëtarë?
Edhe Presidenti Begaj, i cili e dekretoi Hysenin në vitin 2023, ka përgjegjësi. Dekretimi nuk duhet të jetë formalitet, veçanërisht kur bëhet fjalë për drejtuesin e institucionit më të ndjeshëm të sigurisë.
SHISH-i nuk mbrohet vetëm duke ndryshuar drejtorin
Shkarkimi i Hysenit ishte një veprim i domosdoshëm pas pezullimit gjyqësor, por nuk mjafton.
Nevojitet një kontroll i brendshëm që të përcaktohet se cilat informacione mund të jenë ekspozuar, kush ka pasur akses në to dhe nëse dokumentet e raportuara në duart e një personi të jashtëm kanë cenuar burime, operacione apo marrëdhënie me shërbimet partnere.
Një pjesë e këtij kontrolli duhet të mbetet e klasifikuar. Megjithatë, Kuvendi, Komisioni parlamentar i Sigurisë dhe Presidenti duhet të informohen plotësisht përmes kanaleve institucionale.
Kërkesa e opozitës sot ishte ndryshimi i rendit të ditës së Kuvendit dhe zhvillimi i një debati me kryeministrin për situatën në SHISH, përzgjedhjen e Hysenit dhe masat që duhen marrë për të parandaluar raste të ngjashme.
Rasti që nuk mund të mbyllet me formulën e “përgjegjësisë individuale”
Çështja Vlora Hyseni përbën një test të trefishtë: për SPAK-un, që duhet t’i provojë dyshimet me fakte; për gjykatën, që duhet të sigurojë një proces të drejtë; dhe për qeverinë, që duhet të japë llogari për mënyrën se si zgjidhen dhe mbikëqyren drejtuesit e sigurisë kombëtare.
Shkarkimi i saj në Kosovë nuk provon fajësinë e sotme, por emërimi në Shqipëri, pavarësisht pikëpyetjeve të ngritura publikisht, e bën të pashmangshme që Edi Rama të përgjigjet për verifikimet që ka kryer dhe garancitë mbi të cilat e ka mbështetur zgjedhjen.
Në të njëjtën kohë, dosja aktuale nuk provon pretendimet politike se Hyseni ishte emëruar “me ndihmën e Beogradit” apo se veprimet e saj lidhen me interesat serbe. Pretendimi i mëparshëm për një vizitë të fshehtë në Beograd ishte mohuar zyrtarisht nga SHISH dhe nuk ishte provuar publikisht. Çdo referim i tillë duhet paraqitur si akuzë politike, jo si fakt.
Megjithatë, fakti i rëndë dhe i konfirmuar është se personi që deri para dy ditësh drejtonte inteligjencën shqiptare ndodhet në arrest shtëpie, i dyshuar për zbulim të të dhënave sekrete dhe përkrahje të një personi nën hetim.
Kjo mjafton për të kërkuar jo vetëm përgjegjësi penale individuale, por edhe transparencë, kontroll institucional dhe përgjegjësi politike në nivelin më të lartë.
Këtë e raporton Bota Sot.