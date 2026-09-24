Kreu i EULEX-it dhe diplomatët e huaj nderojnë heroin Afrim Bunjaku në përvjetorin e rënies

Në shënim të trevjetorit të rënies së rreshterit Afrim Bunjaku, përfaqësues të lartë ndërkombëtarë vizituan varrin e tij për të kryer homazhe. Mes tyre ishte edhe shefi i sapoemëruar i Misionit të Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit (EULEX), Antero Lopes, i shoqëruar nga ambasadorë të akredituar në Kosovë.
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Bunjaku, pjesëtar i Policisë së Kosovës, humbi jetën më 24 shtator 2023 gjatë një sulmi të armatosur në Banjskë të komunës së Zveçanit. Veprimtaria e sotme u organizua pikërisht për të kujtuar sakrificën e tij, teksa mbushen tre vjet nga ngjarja tragjike.
Pjesëmarrësit nderuan me respekt kujtimin e dëshmorit, duke theksuar rëndësinë e angazhimit të tij në shërbim të rendit dhe sigurisë publike.