Rikthimi i Dialogut Strategjik me SHBA-në, publicisti: Kosova duhet të investojë në diplomaci dhe besim

Thirrjet për rikthimin e Dialogut Strategjik mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë rihapur diskutimin mbi të ardhmen e këtij mekanizmi dhe mundësinë e rifillimit të tij. Dialogu, i pezulluar nga Uashingtoni në shtator të vitit 2025, vazhdon të mbetet i rëndësishëm për marrëdhëniet dypalëshe, ndonëse zhvillimet globale dhe prioritetet e politikës së jashtme amerikane ndikojnë drejtpërdrejt në këtë proces.
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Duke folur për “Bota sot”, publicisti Lis Bukuroca tha se rikthimi i dialogut do të hapte rrugë për bashkëpunim më të gjerë në siguri, ekonomi dhe politikë të jashtme.
Megjithatë, sipas tij, përparimi i kësaj kërkese kërkon një angazhim të qëndrueshëm diplomatik, pasi edhe përkrahja e senatorëve amerikanë nuk garanton domosdoshmërisht ndryshimin e qëndrimit të administratës në Uashington.
Dialogu Strategjik dhe rëndësia e tij për Kosovën
Bukuroca e konsideron kërkesën e presidentes për rikthimin e Dialogut Strategjik një veprim të duhur dhe të rëndësishëm për ruajtjen e bashkëpunimit me SHBA-në.
“Presidentja ka vepruar drejt kur ka kërkuar rikthimin e Dialogut Strategjik me SHBA-në. Ky bashkëpunim do t’i sillte Kosovës mundësi të reja për bashkëveprim në siguri, ekonomi dhe politikë të jashtme”, deklaroi ai.
Publicisti theksoi se, megjithatë, Kosova duhet t’i vlerësojë pritshmëritë e saj duke pasur parasysh realitetin e sotëm politik në Shtetet e Bashkuara.
“Duhet të tregojmë realizëm, sepse SHBA-ja e sotme nuk është medoemos e njëjtë me atë të periudhës kur Kosova gëzonte mbështetje pothuajse të pakushtëzuar në Uashington”, u shpreh Bukuroca.
Prioritetet e Uashingtonit dhe shanset për rifillimin e dialogut
Sipas tij, vëmendja e kufizuar e SHBA-së ndaj çështjeve të Ballkanit lidhet me krizat dhe interesat e tjera që aktualisht përcaktojnë agjendën e politikës së jashtme amerikane.
“Lufta në Ukrainë, situata e rëndë në Lindjen e Mesme dhe interesat globale të Uashingtonit e vështirësojnë vendosjen e problemeve të Ballkanit në krye të agjendës amerikane”, theksoi ai.
Bukuroca vlerësoi se senatorët dhe kongresistët amerikanë mund të kontribuojnë në shtyrjen përpara të kërkesës së Kosovës, por ndikimi i tyre nuk është i pakufizuar.
“Ata mund të kenë rol të rëndësishëm në avancimin e kësaj çështjeje, por përkrahja e senatorëve dhe kongresistëve nuk mjafton gjithmonë për ta ndryshuar qëndrimin e administratës”, deklaroi publicisti.
Çfarë duhet të bëjë Kosova?
Rikthimi i dialogut, sipas Bukurocës, kërkon diplomaci aktive, argumente bindëse dhe lobim profesional e të vazhdueshëm në Uashington. Ai vuri në dukje se Serbia po investon në marrëdhëniet me institucionet dhe qarqet politike amerikane, ndaj Kosova nuk duhet të mbështetet vetëm te miqësitë e krijuara në të kaluarën.
“Kosova duhet të angazhohet më shumë përmes diplomacisë aktive, argumenteve bindëse dhe lobimit profesional. Serbia po ndërton marrëdhënie me institucionet dhe qarqet politike në SHBA, ndërsa ne nuk mund të mbështetemi vetëm te miqësitë e së kaluarës”, u shpreh ai.
Publicisti nënvizoi gjithashtu se në marrëdhëniet ndërkombëtare kanë peshë të madhe interesat strategjike dhe përfitimet konkrete që palët mund të krijojnë përmes bashkëpunimit.
“Duhet ta kuptojmë se interesat strategjike dhe përfitimet konkrete janë sot faktorë me rëndësi në marrëdhëniet ndërkombëtare. Nuk mund të presim që ndihma të vijë vetvetiu vetëm sepse SHBA-ja ka qenë aleati ynë kryesor në momentet më të vështira”, tha Bukuroca.
Rifillimi i dialogut nuk është zgjidhje në vetvete
Në përfundim, Lis Bukuroca tha se rikthimi i Dialogut Strategjik do të përbënte një hap të rëndësishëm, por nuk do të zgjidhte automatikisht të gjitha çështjet mes dy vendeve.
“Rikthimi i Dialogut Strategjik do të ishte i rëndësishëm, por nuk do të përbënte zgjidhje më vete. Kosova duhet të rifitojë besimin e partnerit amerikan, të bashkërendojë më mirë veprimet me të dhe të dëshmojë se është një partnere e parashikueshme dhe konstruktive”, deklaroi ai.
Ai shtoi se raportet me Shtetet e Bashkuara kërkojnë punë dhe angazhim të vazhdueshëm dhe nuk mund të mbahen vetëm mbi bazën e lidhjeve historike.
“Miqësia me SHBA-në është shumë e rëndësishme për Kosovën, por ajo nuk duhet parë si garanci e përhershme. Kjo miqësi duhet të ruhet e të forcohet përmes diplomacisë, lobimit, përgjegjësisë dhe punës konkrete”, përfundoi Lis Bukuroca për “Bota sot”.