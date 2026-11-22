Ish-kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, është kthyer në Hagë pas një vizite në Kosovë të miratuar për arsye humanitare. Lajmin e kanë konfirmuar Dhomat e Specializuara të Kosovës përmes një njoftimi zyrtar.
Sipas njoftimit, Trupi Gjykues e kishte urdhëruar këtë vizitë për shkaqe bindëse humanitare dhe ajo u zhvillua nën mbikëqyrjen e gjykatës. Në komunikatë bëhet e ditur se kjo ishte vizita e pesëmbëdhjetë e një të paraburgosuri në Kosovë, e urdhëruar nga gjykatësit e Dhomave të Specializuara për motive humanitare dhe e organizuar nga gjykata.
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Vendimi për ta lejuar Krasniqin të udhëtonte në Kosovë erdhi për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore të bashkëshortes së tij, Sevdije Krasniqi. Pas katër ditësh pranë familjes, ai u rikthye në Hagë të shtunën pasdite.
Vëllai i tij, Daut Krasniqi, i cili e priste në rrugët afër shtëpisë në lagjen Velania të Prishtinës, nuk arriti ta përqafonte Jakupin. Ai mundi ta shihte vëllanë e tij vetëm nga larg, qoftë nga ballkoni, qoftë përmes pamjeve të mediave.
Më 18 nëntor, Dhomat e Specializuara kishin njoftuar se Trupi Gjykues e kishte ngarkuar Zyrën Administrative që të organizonte vizitën e Krasniqit në Kosovë. Sipas gjykatës, vizitat e këtij lloji autorizohen në bazë të Rregullës 56 të Rregullores së Procedurës dhe të Provave, duke marrë parasysh edhe standardet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.