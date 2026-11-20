Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka pritur në takim ambasadoren e Kroacisë në Kosovë, Danijela Barishiq, me të cilën ka diskutuar për marrëdhëniet dypalëshe dhe mundësitë e zgjerimit të bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve.
Gjatë takimit, siç bëhet e ditur në njoftimin e Presidencës, është riafirmuar miqësia ndërmjet Kosovës dhe Kroacisë, si dhe marrëdhëniet e shkëlqyera mes dy shteteve.
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Presidentja Shiroka Pula e ka vlerësuar Kroacinë si vend mik dhe mbështetëse të fuqishme të Kosovës, duke shprehur mirënjohje për përkrahjen e saj që nga vitet e luftës, njohja e pavarësisë dhe proceset e konsolidimit të shtetit.
Ajo ka kujtuar gjithashtu kontributin e shqiptarëve në luftën për lirinë e Kroacisë, duke e cilësuar atë si një urë të rëndësishme miqësie dhe afërsie ndërmjet dy popujve.
Në takim është vlerësuar edhe angazhimi i ambasadores Barishiq në forcimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe thellimin e miqësisë ndërmjet Kosovës dhe Kroacisë.
Bashkëbisedimi është përqendruar edhe në mundësitë e konkretizimit të bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes, drejtësisë, shëndetësisë, arsimit dhe shkencës, si dhe në zgjerimin e shkëmbimeve ekonomike e tregtare dhe investimeve.
Presidentja Shiroka Pula ka theksuar rëndësinë që marrëdhëniet e afërta politike dhe diplomatike të konkretizohen përmes projekteve në interes të qytetarëve të të dy vendeve.