Më 23 nëntor, duke nisur nga ora 11:00, do të zhvillohet mbledhja e radhës e Kryesisë së Kuvendit të Kosovës.
Anëtarët e Kryesisë do të kenë për shqyrtim propozimin për rendin e ditës së seancës së ardhshme plenare, si dhe do të miratojnë procesverbalet nga mbledhja e fundit e Kryesisë dhe seanca e mëparshme plenare, sipas rendit të ditës.
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Në këtë mbledhje janë paraparë gjithashtu deklarimet jashtë rendit të ditës dhe pyetjet parlamentare.
Një tjetër pikë e rëndësishme do të jetë miratimi i buxhetit për Komisionin Parlamentar Hetimor, i cili heton veprimet dhe mosveprimet institucionale në lidhje me vrasjen e Arlinda Zekajt dhe trajtimin e dhunës në familje ndaj fëmijëve dhe grave.
Përveç këtyre, Kryesia do të shqyrtojë edhe propozime dhe kërkesa të tjera që janë parashtruar.