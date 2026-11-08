PDK-ja përballë zgjedhjes së drejtimit të ri, analistët ngrenë shqetësimin për grupet e interesit

Pas dorëheqjes së Bedri Hamzës nga posti i kryetarit, Partia Demokratike e Kosovës ka nisur procesin e zgjedhjes së udhëheqjes së re dhe riorganizimit të brendshëm. Analistët politikë thonë se krahas kandidatëve të mundshëm, rëndësi ka edhe mënyra se si do të strukturohet partia në të ardhmen.
Blerim Canaj paralajmëron se PDK-ja duhet të shmangë, sipas tij, përvojën e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ku grupet e interesit mund të dëmtojnë partinë. Ai thotë se ende nuk dihet nëse PDK-ja po synon të jetë një subjekt politik i mirëfilltë apo një organizim ku vendimet përcaktohen nga interesa të veçanta.
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Në deklaratë për KosovaPress, Canaj tha se drejtimi i PDK-së do të varet nga personi që do të zgjidhet në krye. Sipas tij, Kosovës i nevojitet një udhëheqës që e trajton partinë si subjekt politik dhe që mund të propozojë kandidatin më të përshtatshëm për kryeministër.
Canaj shprehu mendimin se disa anëtarë të PDK-së nuk duan një parti të fortë, që mund të fitojë zgjedhjet dhe të konkurrojë me Albin Kurtin. Në garën për kryetar, ai tha se do të donte të shihte Enver Hoxhajn dhe Hajredin Kuçin.
Canaj paralajmëron për ndikimin e grupeve të interesit në garën për kryetar të PDK-së
“Nuk do të doja që PDK-ja të merrte si shembull Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe që grupet e interesit brenda saj të çonin në dobësimin e një tjetër partie shtetformuese. Në këtë periudhë, duket se ka grupe të tilla, por ende nuk dihet qartë çfarë synon PDK-ja. A do t’i japë Kosovës një parti politike të mirëfilltë, një shoqatë gastronomësh apo një parti që u shërben grupeve të interesit? Rruga që do të ndjekë do të varet në masë të madhe nga kryetari i ri. Kosovës i duhet një lider që e konsideron partinë e tij parti politike, e cila më pas mund t’i propozojë shtetit kandidatin më të mirë të mundshëm për kryeministër. Përshtypja ime tani është se disa persona në PDK nuk duan një parti që del, fiton zgjedhjet dhe i bën konkurrencë Albin Kurtit; duan një parti që ta kenë për vete. Po flas për interesat e disa individëve. Do të doja të shihja në garë figura si Enver Hoxhaj dhe Hajredin Kuçi”, u shpreh ai.
Edhe analisti Arbnor Sadiku mendon se zgjedhja e kryetarit do të pasqyrojë modelin organizativ dhe politik që do të vendosë PDK-ja. Në vlerësimin e tij, Uran Ismaili, Përparim Gruda dhe Enver Hoxhaj janë ndër emrat kryesorë që përmenden në diskutimet për garën.
Sadiku e paraqet Ismailin si përfaqësues të grupit të biznesit në PDK dhe pretendon se ky grup e sheh politikën më shumë nga këndvështrimi financiar sesa ai ideologjik. Grudën e përshkruan si votues autentik të PDK-së, me prejardhje nga Drenica, ndërsa Hoxhajn si profesor universitar me përvojë të gjatë në parti.
Sipas Sadikut, mundësitë më të mëdha për ta marrë drejtimin e PDK-së i kanë Uran Ismaili dhe Përparim Gruda. Ai thotë se rezultati do të varet nga modeli që do të zgjedhë partia: një organizim i ndikuar nga interesat e grupeve dhe strukturat e dala nga lufta, apo një parti e bashkuar, me program, statut dhe lider të fortë.
Sadiku përmend Ismailin dhe Grudën si pretendentët me më shumë gjasa për drejtimin e PDK-së
“Mendoj se dy kandidatë të fuqishëm mund të jenë Uran Ismaili, i cili përfaqëson grupin e biznesit në PDK, që e sheh politikën si çështje parash dhe jo si ideologji e politikë, si dhe Përparim Gruda, votues autentik i PDK-së me prejardhje nga Drenica. Është edhe Enver Hoxhaj, profesor universitar dhe një figurë e hershme në PDK. Ai synon të mbështetet te zona e Suharekës dhe Prizrenit dhe të vlerësojë mundësitë e tij. Kandidaturën e shoh si përpjekje për të zënë më pas postin e nënkryetarit të PDK-së. Prandaj, besoj se shanset më të mëdha do t’i kenë Uran Ismaili dhe Përparim Gruda. Gjithçka varet nga mënyra si e përcakton PDK-ja vetveten: si një shoqëri aksionare e komandantëve apo zonave të UÇK-së, që vendos një administrator për ta drejtuar, apo si një parti të bashkuar, me program, statut dhe një lider të fuqishëm, që mund të ndërtohet gjatë një periudhe të caktuar”, shtoi ai.
PDK-ja i shpalli zgjedhjet e brendshme pas dorëheqjes së ish-kryetarit Bedri Hamza. Detyrën e ushtrueses së kryetares e mban aktualisht Vlora Çitaku.