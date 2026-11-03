Nuk mbahet protesta kundër Kurtit, Aliu thotë se mungon leja e Policisë

Nuk mbahet protesta kundër Kurtit, Aliu thotë se mungon leja e Policisë

Protesta kundër kryeministrit Albin Kurti, e cila ishte parashikuar të zhvillohej sot, është anuluar. Lajmin e konfirmoi për Ekonomia Online organizatori i saj, Durim Aliu.

Sipas Aliut, tubimi nuk do të mbahet për shkak se nuk është siguruar leja nga Policia e Kosovës. Ai shpjegoi se autoritetet kanë kërkuar njoftimin e protestës 96 orë përpara zhvillimit të saj.

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Aliu deklaroi se sot nuk do të ketë protestë, pasi Policia nuk u ka dhënë leje, duke u kërkuar që lajmërimi të bëhet 96 orë më herët.

Një protestë e thirrur nga qytetari Durim Aliu u zhvillua më 1 nëntor përpara ndërtesës së Qeverisë. Në atë tubim u kërkua largimi i Albin Kurtit nga posti i kryeministrit.

Si shkakun kryesor për organizimin e protestës, Aliu kishte përmendur situatën e rënduar ekonomike në Kosovë. Dorëheqja e kryeministrit Albin Kurti mbetet kërkesa kryesore e protestës.


Shtuar 3.11.2026 15:42

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