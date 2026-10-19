Nis aplikimi për subvencionimin e faturave të energjisë për familjet e cenueshme

Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare ka bërë të ditur se ka filluar periudha e aplikimit për Programin për Mbrojtjen e Konsumatorëve të Cenueshëm të Energjisë Elektrike për vitin 2026–2027.
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Përmes këtij programi, familjet që përmbushin kushtet e përcaktuara do të mbështeten me subvencionim të faturave të energjisë elektrike.
Sipas njoftimit zyrtar, aplikimin mund ta paraqesë një anëtar i ekonomisë familjare, ndërsa kërkesa duhet të jetë e lidhur vetëm me një njehsor elektrik.
Të drejtën për të aplikuar e kanë ekonomitë familjare që përmbushin kriteret dhe kushtet e përcaktuara në program.