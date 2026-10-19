Në Prishtinë zhvillohet seanca për sulmin ndaj kanalit “Ibër-Lepenci

Në Prishtinë zhvillohet seanca për sulmin ndaj kanalit “Ibër-Lepenci

Seanca gjyqësore për sulmin ndaj kanalit të “Ibër-Lepencit” mbahet në orën 13:15 në Pallatin e Drejtësisë në Prishtinë. Ngjarja për të cilën po gjykohen të akuzuarit ndodhi në nëntor të vitit 2024, në fshatin Varagë të Zubin-Potokut.

Të lidhura

None found

Dosja e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës pretendon se Jovan Viqentijeviq, në bashkëpunim me vëllain e tij Dragisha Viqentijeviq, e dëmtoi qëllimisht kanalin me eksploziv, me synimin për të kryer veprën penale të terrorizmit.

Në këtë çështje akuzohet edhe Igor Dimoviq, i cili nuk është në paraburgim. Dy vëllezërit Viqentijeviq, ndërkaq, vazhdojnë të mbahen në paraburgim.

Shpërthimi i nëntorit 2024 dyshohet se përfshiu përdorimin e rreth 20 kilogramëve eksploziv. Ai dëmtoi infrastrukturën jetike të furnizimit me ujë dhe ngriti shqetësime lidhur me sigurinë e infrastrukturës kritike në Kosovë.

Autoritetet e Kosovës e kanë cilësuar rastin si sulm terrorist dhe kanë akuzuar Serbinë për përgjegjësi në lidhje me të.

Të akuzuarit u deklaruan të pafajshëm para gjykatës në shkurt të vitit 2026. Gjatë gjykimit pritet të shqyrtohen provat e Prokurorisë, si dhe pretendimet e qëndrimet e mbrojtjes.

Seanca në kryeqytet zhvillohet si pjesë e procesit gjyqësor që synon të sqarojë plotësisht rrethanat e sulmit ndaj kanalit të “Ibër-Lepencit”.


Shtuar 19.10.2026 07:26

Tags: ,
Egzon Shallki dënohet me 25 vjet burg për vdekjen e Auron Ferizit

Egzon Shallki dënohet me 25 vjet burg për vdekjen e Auron Ferizit
Ligji për Specialen ende pa dekretim, OVL-UÇK paralajmëron se protestat mbeten mundësi reagimi

Ligji për Specialen ende pa dekretim, OVL-UÇK paralajmëron se protestat mbeten mundësi reagimi
APK-ja e rendit Kosovën të dytën në Evropë për inovacionin kundër korrupsionit

APK-ja e rendit Kosovën të dytën në Evropë për inovacionin kundër korrupsionit
Ibrahimi përshëndet nisjen e gjykimit për kontratat kolektive dhe kritikon mungesën e Qeverisë në seancë

Ibrahimi përshëndet nisjen e gjykimit për kontratat kolektive dhe kritikon mungesën e Qeverisë në seancë
OVL-UÇK kundërshton Trendafilovën: Dhomat e Specializuara nuk kanë autoritet mbi Kuvendin

OVL-UÇK kundërshton Trendafilovën: Dhomat e Specializuara nuk kanë autoritet mbi Kuvendin
Haxhiu: Partneriteti me SHBA-në, kyç për rrugëtimin euroatlantik të Kosovës

Haxhiu: Partneriteti me SHBA-në, kyç për rrugëtimin euroatlantik të Kosovës
Klubet dhe organizatat shqipfolëse mund ta përdorin falas Listub Studio, platformën e re të një kompanie kosovare në Gjermani

Klubet dhe organizatat shqipfolëse mund ta përdorin falas Listub Studio, platformën e re të një kompanie kosovare në Gjermani
Komisioni për Ekonomi përcakton agjendën e punës, në dhjetor raportojnë Rizvanolli dhe Kusari Lila

Komisioni për Ekonomi përcakton agjendën e punës, në dhjetor raportojnë Rizvanolli dhe Kusari Lila