Në Prishtinë zhvillohet seanca për sulmin ndaj kanalit “Ibër-Lepenci

Seanca gjyqësore për sulmin ndaj kanalit të “Ibër-Lepencit” mbahet në orën 13:15 në Pallatin e Drejtësisë në Prishtinë. Ngjarja për të cilën po gjykohen të akuzuarit ndodhi në nëntor të vitit 2024, në fshatin Varagë të Zubin-Potokut.
Të lidhura
None found
Dosja e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës pretendon se Jovan Viqentijeviq, në bashkëpunim me vëllain e tij Dragisha Viqentijeviq, e dëmtoi qëllimisht kanalin me eksploziv, me synimin për të kryer veprën penale të terrorizmit.
Në këtë çështje akuzohet edhe Igor Dimoviq, i cili nuk është në paraburgim. Dy vëllezërit Viqentijeviq, ndërkaq, vazhdojnë të mbahen në paraburgim.
Shpërthimi i nëntorit 2024 dyshohet se përfshiu përdorimin e rreth 20 kilogramëve eksploziv. Ai dëmtoi infrastrukturën jetike të furnizimit me ujë dhe ngriti shqetësime lidhur me sigurinë e infrastrukturës kritike në Kosovë.
Autoritetet e Kosovës e kanë cilësuar rastin si sulm terrorist dhe kanë akuzuar Serbinë për përgjegjësi në lidhje me të.
Të akuzuarit u deklaruan të pafajshëm para gjykatës në shkurt të vitit 2026. Gjatë gjykimit pritet të shqyrtohen provat e Prokurorisë, si dhe pretendimet e qëndrimet e mbrojtjes.
Seanca në kryeqytet zhvillohet si pjesë e procesit gjyqësor që synon të sqarojë plotësisht rrethanat e sulmit ndaj kanalit të “Ibër-Lepencit”.