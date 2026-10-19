Kushte atmosferike të qëndrueshme/ Njihuni me parashikimin e motit, 19 Tetor 2026

Ditën e sotme vendi ynë, pritet të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët në pjesën më të madhe të territorit.
Sipas parashikimit meteorologjik, vranësira të pakta kalimtare mund të shfaqen përgjatë relieveve të larta malore, ndërsa në zonat e tjera moti do të jetë përgjithësisht i kthjellët.
Të lidhura
None found
Era do të fryjë me drejtim nga Veriperëndimi në Juglindje, me shpejtësi mesatare deri në 6 m/s.
Në detin Adriatik dhe Jon pritet valëzim i forcës 1–2 ballë.