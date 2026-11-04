Në Kuvend zhvillohen diskutime për të drejtat e njeriut, diplomacinë dhe financat

Në Kuvend zhvillohen diskutime për të drejtat e njeriut, diplomacinë dhe financat

Komisionet parlamentare të Kuvendit të Republikës së Kosovës kanë planifikuar për sot disa takime, ku do të trajtohen parandalimi i dhunës në familje, marrëdhëniet ndërkombëtare dhe raportimi financiar.

Në orën 10:00, Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore dhe Peticione do të bisedojë me një eksperte të Institutit Nacional Demokratik (NDI) për masat parandaluese dhe mbrojtjen nga dhuna në familje.

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Po në orën 10:00, Komisioni për Punë të Jashtme dhe Diasporë do të presë ambasadoren e Finlandës në Kosovë, Eevamari Laaksonen, për të diskutuar tema me interes të përbashkët.

Më vonë, në orën 11:00, Komisioni për Buxhet do të shqyrtojë raportin financiar vjetor të Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale për vitin 2025.

Programi i takimeve diplomatike përfshin edhe një takim pasdite. Në orën 14:30, Komisioni për Punë të Jashtme dhe Diasporë do të zhvillojë bisedime me ambasadorin e Italisë në Kosovë, Maurizio Antonini.


Shtuar 4.11.2026 07:27

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