Njihuni me parashikimin e motit 4 Nëntor 2026, ja sa do të jenë temperaturat

Njihuni me parashikimin e motit 4 Nëntor 2026, ja sa do të jenë temperaturat

Këtë të mërkurë, vendi ynë do të ndikohet nga masa ajrore të qëndrueshme, duke sjellë një mot me alternime kthjellimesh dhe vranësirash, të cilat në momente të caktuara pritet të bëhen deri të dendura.

Era do të fryjë nga drejtimi Veri-Verilindje, me një shpejtësi mesatare prej 6 m/s. Në vijën bregdetare dhe në zonat luginore, ajo pritet të fitojë intensitet, duke arritur shpejtësi deri në 10 m/s.

Të lidhura

None found

Sa i përket kushteve detare, në të dy detet parashikohet valëzim i forcës 1-3 ballë.

 


Shtuar 4.11.2026 07:26

Tags: , ,
Shpërthimi i fuqishëm që shembi pallatin në Elbasan, gjendet nën rrënoja viktima e dytë

Shpërthimi i fuqishëm që shembi pallatin në Elbasan, gjendet nën rrënoja viktima e dytë
Buxheti 2027, ulet pesha e shpenzimeve për mbrojtjen sociale, rritet ajo për mbrojtjen

Buxheti 2027, ulet pesha e shpenzimeve për mbrojtjen sociale, rritet ajo për mbrojtjen
Parashikimi i motit 5 Nëntor 2026, ja sa do të jenë temperaturat

Parashikimi i motit 5 Nëntor 2026, ja sa do të jenë temperaturat
Komandanti i Emergjencave Civile del në terren, shton shpresat për fatin e 69-vjeçarit: Ka gjasa të gjendet i gjallë

Komandanti i Emergjencave Civile del në terren, shton shpresat për fatin e 69-vjeçarit: Ka gjasa të gjendet i gjallë
Elbasan, rifillojnë kërkimet pas shpërthimit në pallat: 16 efektivë të angazhuar, të pakta gjasat që 69-vjeçari të jetë gjallë

Elbasan, rifillojnë kërkimet pas shpërthimit në pallat: 16 efektivë të angazhuar, të pakta gjasat që 69-vjeçari të jetë gjallë
Pezullohen kërkimet për personin e zhdukur në Elbasan, ndërtesa vlerësohet e rrezikshme

Pezullohen kërkimet për personin e zhdukur në Elbasan, ndërtesa vlerësohet e rrezikshme
Studentët protestojnë te Drejtoria e Policisë për lirimin e Edison Likës dhe Dritan Goxhajt pas përplasjeve te Kryeministria

Studentët protestojnë te Drejtoria e Policisë për lirimin e Edison Likës dhe Dritan Goxhajt pas përplasjeve te Kryeministria
Veliaj i përgjigjet sërish Ramës: Nuk ia kaloj drejtimin e Bashkisë së Tiranës Arbër Hajdarit

Veliaj i përgjigjet sërish Ramës: Nuk ia kaloj drejtimin e Bashkisë së Tiranës Arbër Hajdarit