Fuego ka ndarë hapur me publikun e Vëllait të Madh rrëfime nga jeta e tij përpara se të bëhej i famshëm, duke prekur temat e familjes dhe fillimet e karrierës.
Ai ka treguar se është rritur në një familje të shëndetshme, krahas tre vëllezërve të tjerë.
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“Vij prej një familjeje shumë të mirë, jemi katër vëllezër, s’na ka munguar asgjë”, është shprehur Fuego.
Gjatë bisedës, ai ka folur edhe për momentet më të vështira të jetës, duke theksuar se vuajtja e ka formësuar si njeri.
“Mu dhimbja ma ka zhvillu shkrimin”, ka thënë ai.
Ndër të tjera, Fuego ka kujtuar edhe dashurinë e tij të parë, e cila ka lindur kur ai ishte vetëm 15 vjeç dhe në atë kohë besonte se ajo ishte e vetmja për të.