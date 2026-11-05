Kuvendi mblidhet në seancë plenare: në agjendë tri projektligje dhe raporti i auditimit

Kuvendi mblidhet në seancë plenare: në agjendë tri projektligje dhe raporti i auditimit

Kuvendi i Kosovës mban sot seancë plenare, e cila do të fillojë në orën 12:00.

Fillimisht pritet të miratohet procesverbali i mbledhjes së kaluar, pas së cilës do të zhvillohen deklarimet jashtë rendit të ditës dhe pyetjet parlamentare.

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Deputetët do të shqyrtojnë propozimet e grupeve parlamentare për emërimin dhe zëvendësimin e anëtarëve në komisionet parlamentare, si dhe fushëveprimin e komisioneve për Legjislaturën XI.

Agjenda përfshin shqyrtimin e parë të tri projektligjeve: Projektligjit nr.11/L-021 për Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencave, Projektligjit nr.11/L-019 për Regjistrimin e Bujqësisë dhe Projektligjit nr.11/L-022 për Inspektoratin Qendror të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore, Veterinës dhe Pylltarisë.

Gjithashtu, Kuvendi do të shqyrtojë raportin e Auditorit të Përgjithshëm për Raportin Vjetor të Auditimit të Buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2025.


Shtuar 5.11.2026 07:29

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