Kuvendi i Kosovës zhvillon sot tri mbledhje të komisioneve parlamentare

Tri komisione parlamentare do të mblidhen sot në Kuvendin e Republikës së Kosovës, ku do të trajtohen tema që lidhen me ekonominë, shëndetësinë dhe administratën publike.
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Komisioni për Administratë Publike, Digjitalizim, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal do të zhvillojë mbledhjen e tij në orën 11:00. Në rend dite është raportimi i Komisionit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës (KPMShCK).
Ndërkohë, në orën 10:00 do të mblidhet Komisioni për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi, Tregti dhe Inovacion, i cili do të shqyrtojë Planin e Punës për sesionin vjeshtor të vitit 2026.
Në të njëjtën orë, Komisioni për Shëndetësi do të diskutojë Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026.