Mark Bellingham debuton me shtatë gola për veteranët e Anglisë në moshën 50-vjeçare

Ndeshja e parë e Mark Bellingham me përfaqësuesen angleze të veteranëve mbi 50 vjeç u shoqërua me shtatë gola të realizuar prej tij. Babai i yjeve të futbollit Jude dhe Jobe Bellingham ishte protagonist në suksesin 13-1 të Anglisë përballë Republikës së Irlandës, në takimin e luajtur në Cambridgeshire.
Sulmuesi 50-vjeçar e gjeti rrjetën gjashtë herë para pushimit. Në pjesën e dytë, ai shtoi një tjetër gol dhe dha edhe një asistim, duke regjistruar një debutim të jashtëzakonshëm.
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Kjo paraqitje përkoi me një fundjavë të veçantë për familjen Bellingham, gjatë së cilës në fushë zbritën edhe dy djemtë e Markut.
Në fitoren 3-0 të Real Madridit kundër Racing Santander, Jude Bellingham arriti kuotën e 50 golave me fanellën madrilene. Jobe Bellingham, nga ana tjetër, ishte pjesë e Borussia Dortmundit në derbin me Bayern Munichun, i mbyllur në barazim 2-2.
Të dy vëllezërit e kanë vënë vazhdimisht në dukje rolin e rëndësishëm të babait në karrierat e tyre. Mbështetja e Markut i ka shoqëruar që në hapat e parë në Birmingham dhe më pas gjatë rrugës drejt futbollit profesionist.
Mark Bellingham, i cili mbushi 50 vjeç në mars, renditet ndër sulmuesit më të njohur të ligave të ulëta angleze, me një karrierë të spikatur në futbollin amator.
Mediat angleze raportojnë se bilanci i tij gjatë karrierës i kalon 700 gola. Mes skuadrave ku ka luajtur janë Leamington, Stourbridge dhe Sutton Coldfield Town.
Aftësia për të shënuar i ka dhënë nofkën “Pelé i futbollit të ligave të ulëta”. Ndonëse e njoftoi zyrtarisht tërheqjen nga futbolli në vitin 2019, Bellingham vijoi të luante në turnetë e veteranëve, deri kur mori ftesën për të veshur fanellën e Anglisë.