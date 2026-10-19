Haxhiu: Veprimet tona të koordinohen me ekipet mbrojtëse

Kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, tha se çdo hap i ndërmarrë nga shteti i Kosovës duhet të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në mbrojtjen e ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
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Sipas saj, përparësi duhet t’u kushtohet strategjisë dhe Grupit Punues, të cilit i është dhënë mundësia të kërkojë ndihmën e ekspertëve për hartimin e saj, bazuar në nevojat që ka.
Haxhiu theksoi se angazhimi i ekspertëve është me rëndësi, pasi shumica dërrmuese e anëtarëve të Grupit Punues janë përfaqësues politikë dhe institucionalë. Ajo shtoi se grupi duhet të bashkërendojë punën edhe me ekipet mbrojtëse.
“Mendoj se çdo veprim i yni duhet të jetë i koordinuar me ekipet mbrojtëse”, u shpreh Haxhiu.