Haradinaj kundërshton ashpër krahasimin e Konomit mes protestave në Tiranë dhe luftës në Kosovë

Nasim Haradinaj, ish-komandant dhe veteran i UÇK-së, ka reaguar ndaj deklaratave të gazetarit shqiptar Arjan Konomi.
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Gjatë një prononcimi për Kanal 10, Konomi, i cili ishte prekur nga gazi lotsjellës gjatë protestave në Tiranë, i krahasoi zhvillimet e fundit në Shqipëri me luftën në Kosovë.
Ai u shpreh se protesta të tilla nuk ishin parë as në vitet ’98, kur zhvilloheshin protestat studentore kundër regjimit serb.
Krahasimi ka shkaktuar reagimin e Haradinajt, i cili e ka kundërshtuar dhe fyer rëndë Konomin përmes një komenti në intervistë.