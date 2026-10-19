De Wever i dërgon Kurtit urime për mandatin e ri

De Wever i dërgon Kurtit urime për mandatin e ri

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka marrë një letër urimi për mandatin e ri nga kryeministri i Mbretërisë së Belgjikës, Bart De Wever.

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De Wever theksoi se gjatë viteve të fundit janë intensifikuar kontaktet politike mes dy qeverive. Ai përmendi takimin me Kurtin në New York në shtatorin e vitit të kaluar, si dhe pritjen në Prishtinë, në prill të këtij viti, të ministrit të tij të Punëve të Jashtme, z. Prévot. Sipas tij, këto kontakte dëshmojnë marrëdhëniet e shkëlqyera ndërmjet Belgjikës dhe Kosovës.

Kryeministri belg vlerësoi bashkëpunimin ekzistues dhe shprehu gatishmërinë për ta zgjeruar atë në sektorë të tjerë. Në këtë kuadër, ai veçoi bashkëpunimin në fushën e policisë dhe gjyqësisë, si dhe përpjekjet e përbashkëta kundër krimit të organizuar, që e cilësoi si shqetësim të madh për të dyja vendet.

De Wever deklaroi gjithashtu se synon thellimin e bashkëpunimit në mbrojtje dhe burgje, si dhe forcimin e lidhjeve ekonomike. Ai nënvizoi se këto marrëdhënie mund të ndërtohen mbi lidhjet e fuqishme njerëzore të krijuara nga diaspora.


Shtuar 19.10.2026 16:30

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