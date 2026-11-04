Shqiptarët protestojnë në Frankfurt gjatë vizitës së Ramës: “Diçka është kalbur në shtetin shqiptar

Shqiptarët protestojnë në Frankfurt gjatë vizitës së Ramës: “Diçka është kalbur në shtetin shqiptar

Me flamuj kombëtarë dhe pankarta kundër qeverisë, pjesëtarë të diasporës shqiptare protestuan në Frankfurt të Gjermanisë, ku ndodhej kryeministri Edi Rama.

Mesazhet e shkruara në pankartat e protestuesve përfshinin “Shqipëria nuk është në shitje”, “Jo narkoshtetit” dhe “Interesi publik nuk është përfitim personal”. Një prej tyre shprehte edhe qëndrimin: “Diçka është kalbur në shtetin shqiptar”.

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Përmes këtyre thirrjeve, protestuesit kundërshtuan mënyrën e qeverisjes në Shqipëri dhe ngritën shqetësime për korrupsionin, mbrojtjen e interesit publik dhe ushtrimin e pushtetit.

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Pankarta “Shqipëria nuk është në shitje” kritikonte trajtimin e pasurive dhe interesave publike si burim përfitimi privat. Ndërsa mesazhi “Jo narkoshtetit” pasqyronte akuzat që pjesëmarrësit drejtojnë ndaj qeverisjes.

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Protesta në Frankfurt dëshmon se kundërshtimi ndaj kryeministrit Rama shprehet edhe jashtë Shqipërisë, përfshirë mes shqiptarëve të diasporës në Europë.

Tubimi u zhvillua ndërkohë që në Tiranë vazhdojnë protestat e studentëve dhe qytetarëve, të cilët kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit.

Detajet e plota të agjendës së Ramës në Frankfurt nuk janë bërë ende të ditura.


Shtuar 4.11.2026 20:40

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