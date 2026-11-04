Shqiptarët protestojnë në Frankfurt gjatë vizitës së Ramës: “Diçka është kalbur në shtetin shqiptar

Me flamuj kombëtarë dhe pankarta kundër qeverisë, pjesëtarë të diasporës shqiptare protestuan në Frankfurt të Gjermanisë, ku ndodhej kryeministri Edi Rama.
Mesazhet e shkruara në pankartat e protestuesve përfshinin “Shqipëria nuk është në shitje”, “Jo narkoshtetit” dhe “Interesi publik nuk është përfitim personal”. Një prej tyre shprehte edhe qëndrimin: “Diçka është kalbur në shtetin shqiptar”.
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Përmes këtyre thirrjeve, protestuesit kundërshtuan mënyrën e qeverisjes në Shqipëri dhe ngritën shqetësime për korrupsionin, mbrojtjen e interesit publik dhe ushtrimin e pushtetit.
Pankarta “Shqipëria nuk është në shitje” kritikonte trajtimin e pasurive dhe interesave publike si burim përfitimi privat. Ndërsa mesazhi “Jo narkoshtetit” pasqyronte akuzat që pjesëmarrësit drejtojnë ndaj qeverisjes.
Protesta në Frankfurt dëshmon se kundërshtimi ndaj kryeministrit Rama shprehet edhe jashtë Shqipërisë, përfshirë mes shqiptarëve të diasporës në Europë.
Tubimi u zhvillua ndërkohë që në Tiranë vazhdojnë protestat e studentëve dhe qytetarëve, të cilët kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit.
Detajet e plota të agjendës së Ramës në Frankfurt nuk janë bërë ende të ditura.