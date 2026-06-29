Motorola zbulon Razr 70 Ultra dhe Razr Fold, dy modelet e reja në segmentin e telefonëve të palosshëm

Motorola ka nxjerrë në skenë gjeneratën më të fundit të smartfonëve të saj me ekran të palosshëm, Razr 70 Ultra dhe Razr Fold, dy pajisje që kanë tërhequr interes për pamjen dhe teknologjinë moderne, por edhe për koston e lartë.
Modeli Razr 70 Ultra përfaqëson ofertën kryesore të kompanisë në kategorinë e telefonëve që palosen vertikalisht. Ai sjell një ekran OLED të palosshëm, autonomi të mirë të baterisë, kamera të përditësuara dhe një ekran të jashtëm praktik. Me një çmim prej 1,199 paundësh, ky model pozicionohet qartë në segmentin premium.
Të lidhura
None found
Nga ana tjetër, Razr Fold është pajisja e parë e Motorola-s me format libri dhe synon të rivalizojë modele si Samsung Galaxy Z Fold. Ky telefon kushton 1,799 paund dhe pajiset me tre kamera të fuqishme, një ekran të brendshëm 8.1 inç dhe një ekran të jashtëm 6.6 inç.
Sipas vlerësimeve, sistemi i kamerave është ndër avantazhet më të spikatura të Razr Fold, pasi konsiderohet më i avancuar se ai i disa rivalëve të drejtpërdrejtë. Motorola, sipas këtyre vlerësimeve, ka vendosur të mos bëjë kompromis me cilësinë fotografike për hir të një profili më të hollë.
Të dy modelet ofrojnë ekrane me cilësi të lartë, ndriçim të fortë dhe ngjyra të pasura, ndërsa mekanizmi i palosjes paraqitet dukshëm i përmirësuar në raport me gjeneratat e mëparshme.
Një veçori që bie në sy te Razr 70 Ultra është ekrani i jashtëm, i cili u jep mundësi përdoruesve të shohin njoftimet, të përdorin aplikacione dhe të kthejnë përgjigje në mesazhe pa e hapur pajisjen. Sipas recensuesve, kjo ndikon edhe në uljen e kohës së kaluar përpara ekranit.
Motorola ka përfshirë edhe disa funksione krijuese për kamerën, mes tyre animacione dhe elemente ndërvepruese që mund të ndihmojnë për të tërhequr vëmendjen e fëmijëve gjatë fotografimit.
Të dy telefonët janë të mbrojtur ndaj ujit, por nuk ofrojnë mbrojtje të plotë kundër pluhurit dhe rërës. Për këtë arsye, përdoruesve u këshillohet të tregojnë kujdes, veçanërisht në mjedise si plazhi.
Bateria mbetet një nga pikat më të forta të këtyre pajisjeve të reja. Razr 70 Ultra arrin pa vështirësi të mbajë një ditë të plotë përdorimi, ndërsa Razr Fold mund të zgjasë deri në dy ditë me një karikim të vetëm. Megjithatë, karikuesi i shpejtë nuk përfshihet në kuti dhe duhet blerë veçmas.
Sa i takon mbështetjes softuerike, Motorola garanton për Razr 70 Ultra tre vite përditësime të Android dhe pesë vite përditësime sigurie. Ndërkohë, Razr Fold do të marrë shtatë vite përditësime për sistemin operativ dhe sigurinë, duke u rreshtuar me ofertën e Samsung në këtë drejtim.
Ekspertët vlerësojnë se, edhe pse me çmime të larta, telefonët më të rinj të Motorola-s përbëjnë disa nga opsionet më interesante në tregun e pajisjeve të palosshme. Sidoqoftë, prova më e madhe për kompaninë mbetet bindja e blerësve se këto modele e justifikojnë pozicionimin e tyre premium.