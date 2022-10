Londër – New York për 80 minuta, prezantohet dizajni i avionit supersonik (FOTO LAJM)

Një projektues spanjoll ka zbuluar një dizajn mahnitës për një aeroplan të ri supersonik që mund të arrijë nga Londra në Nju Jork për 80 minuta.

Hyper Sting është një koncept i ri për aeroplanët e ardhshëm komercial supersonikë që do të udhëtojnë me 2,486 mph. Kjo është pothuajse dyfishi i Concorde, i cili bëri fluturimin e tij të parë gati dy dekada më parë. Dizajneri spanjoll Oscar Viñals thotë se 170 pasagjerë mund të shijojnë udhëtimin me mbi tre herë shpejtësinë e zërit. Ai shpjegoi se një aftësi 3.5 Mach do të ishte falë sistemeve inovative si një reaktor bërthamor i deritanishëm teorik me shkrirje të ftohtë.

Oscar Viñals / SWNS

Kjo do të fuqizonte dy motorë ramjet dhe katër turbojet hibrid të gjeneratës së ardhshme. Në 328 këmbë, Hyper Sting do të ishte mbi 100 këmbë më i gjatë se Concorde dhe do të kishte një hapje më të gjerë krahësh prej 169 këmbë krahasuar me 85 këmbët e Concorde.

“Concorde ishte një makineri e shkëlqyer, një eksperiment fisnik, por ai shkaktoi shumë emetime në mjedis, shumë zhurmë në komunitetet tona dhe ishte shumë i shtrenjtë për t’u përdorur”, tha Viñals.

“Një epokë e re e fluturimit supersonik mund të jetë afër qoshes, por ka sfida për të kapërcyer kur bëhet fjalë për të fluturuar më shpejt se shpejtësia e zërit.”

Oscar Viñals / SWNS

“Sot, ka disa projekte për një epokë të re fluturimesh supersonike nga iniciativa të ndryshme private dhe publike, disa prej tyre janë në zhvillim e sipër dhe mund të bëhen brenda pak vitesh në një koncept real.

Viñals thotë se emri i dizajnit të tij është i ndikuar nga forma e avionit. Trupi i avionit do të kishte formën e një “thimbi të madh” me një “hundë” shumë të mprehtë, që do të kishte funksionin për të kontrolluar rrjedhën e ajrit përpara (presionin/shpejtësinë), për ta rishpërndarë atë në pjesën qendrore dhe mbi krahë, – tha Viñals.

Dizajneri i Barcelonës beson se koncepti i tij është i realizueshëm, por do të kishte nevojë për përparime në teknologji.