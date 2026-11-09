Hetimi i bordit për Jensen Huang shoqërohet me rënie të aksioneve të Nvidia

Hetimi i bordit për Jensen Huang shoqërohet me rënie të aksioneve të Nvidia

Nisja e një hetimi të pavarur nga bordi i Nvidia ndaj drejtorit ekzekutiv Jensen Huang, lidhur me një marrëdhënie jashtëmartesore të pranuar prej tij, u pasua nga një rënie e aksioneve të kompanisë të dielën vonë, sipas raportimeve.

Në transaksionet e kryera natën vonë në platformën Robinhood, titujt e gjigantit të gjysmëpërçuesve humbën afërsisht 4.2% të vlerës. Ndërkohë, lajmi pati pak ndikim te aksionet e furnizuesve aziatikë të Nvidia-s, pas një rimëkëmbjeje më të gjerë të konkurrentëve të sektorit teknologjik në SHBA.

Të lidhura

None found

Procedura e brendshme e hetimit filloi pasi Huang pranoi pabesinë ndaj bashkëshortes. Përmes një memorandumi të shpërndarë në të gjithë kompaninë gjatë fundjavës, ai u kërkoi ndjesë punonjësve, bordit dhe aksionarëve.

Para nisjes së hetimit, mediat kishin publikuar pretendime për një lidhje të Huang me një ish-ekzekutiv të Megaspeed International. Sipas këtyre raportimeve, agjencitë amerikane të inteligjencës dyshonin se ky person vepronte si operativ i inteligjencës kineze.

Gjithashtu raportohet se, në fillim të këtij viti, Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, mbikëqyri hartimin e një memorandumi të klasifikuar të inteligjencës. Dokumenti paralajmëronte drejtuesit e lartë të administratës për shqetësimet e kundërzbulimit që lidheshin me këtë marrëdhënie.

Huang është zotuar të bashkëpunojë plotësisht me hetimin e pavarur të bordit. Ai ka përsëritur gjithashtu përkushtimin ndaj sigurisë kombëtare të SHBA-së dhe veprimtarisë së kompanisë.

Për prodhuesin e çipave të inteligjencës artificiale, kjo ngjarje përbën një tjetër burim presioni. Që prej muajit të kaluar, aksionet e tij janë përballur me shitje të nxitura nga shqetësimet për shpenzimet në teknologji dhe rezultatet e zgjedhjeve të mesit të mandatit në SHBA.


Shtuar 9.11.2026 10:40

NASA ofron 500 mijë dollarë për zhvillimin e motorëve të rinj elektrikë të raketave

NASA ofron 500 mijë dollarë për zhvillimin e motorëve të rinj elektrikë të raketave
Prodhuesi thotë se mjeti fluturues me dy ulëse mund të përdoret në Kinë verën e ardhshme

Prodhuesi thotë se mjeti fluturues me dy ulëse mund të përdoret në Kinë verën e ardhshme
Toyota përgatit kamionçinën e vogël Kei-01, me shpejtësi të kufizuar dhe pa leje qarkullimi në autostrada

Toyota përgatit kamionçinën e vogël Kei-01, me shpejtësi të kufizuar dhe pa leje qarkullimi në autostrada
Polestar zbulon Formula 2030, konceptin elektrik që nuk planifikohet të prodhohet

Polestar zbulon Formula 2030, konceptin elektrik që nuk planifikohet të prodhohet
Anthropic planifikon të mbledhë deri në 64.4 miliardë dollarë nga oferta fillestare publike

Anthropic planifikon të mbledhë deri në 64.4 miliardë dollarë nga oferta fillestare publike
ZYRTARE: Renault Clio, vetura më e shitur në Kosovë gjatë tetë muajve të parë të 2026

ZYRTARE: Renault Clio, vetura më e shitur në Kosovë gjatë tetë muajve të parë të 2026
Videoja e pastrimit të një Ford Mustang të vitit 1965 tërheq vëmendje në internet

Videoja e pastrimit të një Ford Mustang të vitit 1965 tërheq vëmendje në internet
Emri Nissan Patrol rikthehet në SHBA pas më shumë se pesë dekadash

Emri Nissan Patrol rikthehet në SHBA pas më shumë se pesë dekadash
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet