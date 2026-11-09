Hetimi i bordit për Jensen Huang shoqërohet me rënie të aksioneve të Nvidia

Nisja e një hetimi të pavarur nga bordi i Nvidia ndaj drejtorit ekzekutiv Jensen Huang, lidhur me një marrëdhënie jashtëmartesore të pranuar prej tij, u pasua nga një rënie e aksioneve të kompanisë të dielën vonë, sipas raportimeve.
Në transaksionet e kryera natën vonë në platformën Robinhood, titujt e gjigantit të gjysmëpërçuesve humbën afërsisht 4.2% të vlerës. Ndërkohë, lajmi pati pak ndikim te aksionet e furnizuesve aziatikë të Nvidia-s, pas një rimëkëmbjeje më të gjerë të konkurrentëve të sektorit teknologjik në SHBA.
Të lidhura
None found
Procedura e brendshme e hetimit filloi pasi Huang pranoi pabesinë ndaj bashkëshortes. Përmes një memorandumi të shpërndarë në të gjithë kompaninë gjatë fundjavës, ai u kërkoi ndjesë punonjësve, bordit dhe aksionarëve.
Para nisjes së hetimit, mediat kishin publikuar pretendime për një lidhje të Huang me një ish-ekzekutiv të Megaspeed International. Sipas këtyre raportimeve, agjencitë amerikane të inteligjencës dyshonin se ky person vepronte si operativ i inteligjencës kineze.
Gjithashtu raportohet se, në fillim të këtij viti, Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, mbikëqyri hartimin e një memorandumi të klasifikuar të inteligjencës. Dokumenti paralajmëronte drejtuesit e lartë të administratës për shqetësimet e kundërzbulimit që lidheshin me këtë marrëdhënie.
Huang është zotuar të bashkëpunojë plotësisht me hetimin e pavarur të bordit. Ai ka përsëritur gjithashtu përkushtimin ndaj sigurisë kombëtare të SHBA-së dhe veprimtarisë së kompanisë.
Për prodhuesin e çipave të inteligjencës artificiale, kjo ngjarje përbën një tjetër burim presioni. Që prej muajit të kaluar, aksionet e tij janë përballur me shitje të nxitura nga shqetësimet për shpenzimet në teknologji dhe rezultatet e zgjedhjeve të mesit të mandatit në SHBA.