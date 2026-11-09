Arjol Bllaca fiton çmimin “Ylli i Javës” në Superligën e Kosovës

Arjol Bllaca fiton çmimin “Ylli i Javës” në Superligën e Kosovës

Dy gola dhe një asistim në suksesin 3:2 të SC Gjilanit ndaj FC Malishevës i siguruan Arjol Bllacës vlerësimin si futbollisti më i mirë i javës në Superligën e Kosovës. Federata e Futbollit të Kosovës e shpalli talentin e Gjilanit fitues të çmimit “Ylli i Javës” pas përfundimit të xhiros së trembëdhjetë.

Bllaca ishte figura qendrore e kësaj përballjeje, duke luajtur rol vendimtar në triumfin e skuadrës së tij. Krahas efikasitetit para portës, ai u dallua për krijimtarinë dhe ndikimin e madh në repartin sulmues të Gjilanit.

Të lidhura

None found

Sipas njoftimit të FFK-së, përzgjedhjen e bëri Komisioni i Veteranëve të Futbollit, i ngarkuar me vlerësimin e lojtarit më të spikatur të secilës xhiro. Paraqitja e shkëlqyer e Bllacës, pesha e kontributit të tij në rezultat dhe ndikimi i drejtpërdrejtë në lojën e ekipit ishin arsyet që komisioni ia dha këtë vlerësim.

Çmimi tradicional “Ylli i Javës” vijon të ndahet nga Federata e Futbollit e Kosovës në bashkëpunim me Albi Mall, sponsorin zyrtar të Superligës. Ai i jepet futbollistit që dallohet më shumë në çdo xhiro të Albi Mall Superligës.


Shtuar 9.11.2026 10:42

Tags: ,
Jari Litmanen, ikona finlandeze që pushtoi Evropën dhe fitoi admirimin e Gerrardit e Xavit

Jari Litmanen, ikona finlandeze që pushtoi Evropën dhe fitoi admirimin e Gerrardit e Xavit
Guardiola rekomandoi Vicensin, spanjolli merr drejtimin e Lyonit

Guardiola rekomandoi Vicensin, spanjolli merr drejtimin e Lyonit
Ylli i Liverpoolit vendos objektiv të madh: Dua të fitoj Topin e Artë

Ylli i Liverpoolit vendos objektiv të madh: Dua të fitoj Topin e Artë
Armand Duka: Zgjedhja e Kosovës nga lojtarët nuk më shqetëson

Armand Duka: Zgjedhja e Kosovës nga lojtarët nuk më shqetëson
Pse ka rënë vlera e Kosovës krahasuar me grumbullimin e mëparshëm?

Pse ka rënë vlera e Kosovës krahasuar me grumbullimin e mëparshëm?
Tri rekorde negative në vitin 2026: pse Kroacia po kalon një vit kaq të vështirë?

Tri rekorde negative në vitin 2026: pse Kroacia po kalon një vit kaq të vështirë?
Duka për ligjin e sponsorizimeve, biletat dhe zgjedhjen mes Sylvinhos e Maran

Duka për ligjin e sponsorizimeve, biletat dhe zgjedhjen mes Sylvinhos e Maran
Akt dëshpërimi”, Lionel Messi përballet me kritika të rralla nga kampioni i botës

Akt dëshpërimi”, Lionel Messi përballet me kritika të rralla nga kampioni i botës
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet