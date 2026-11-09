Arjol Bllaca fiton çmimin “Ylli i Javës” në Superligën e Kosovës

Dy gola dhe një asistim në suksesin 3:2 të SC Gjilanit ndaj FC Malishevës i siguruan Arjol Bllacës vlerësimin si futbollisti më i mirë i javës në Superligën e Kosovës. Federata e Futbollit të Kosovës e shpalli talentin e Gjilanit fitues të çmimit “Ylli i Javës” pas përfundimit të xhiros së trembëdhjetë.
Bllaca ishte figura qendrore e kësaj përballjeje, duke luajtur rol vendimtar në triumfin e skuadrës së tij. Krahas efikasitetit para portës, ai u dallua për krijimtarinë dhe ndikimin e madh në repartin sulmues të Gjilanit.
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Sipas njoftimit të FFK-së, përzgjedhjen e bëri Komisioni i Veteranëve të Futbollit, i ngarkuar me vlerësimin e lojtarit më të spikatur të secilës xhiro. Paraqitja e shkëlqyer e Bllacës, pesha e kontributit të tij në rezultat dhe ndikimi i drejtpërdrejtë në lojën e ekipit ishin arsyet që komisioni ia dha këtë vlerësim.
Çmimi tradicional “Ylli i Javës” vijon të ndahet nga Federata e Futbollit e Kosovës në bashkëpunim me Albi Mall, sponsorin zyrtar të Superligës. Ai i jepet futbollistit që dallohet më shumë në çdo xhiro të Albi Mall Superligës.