Fillojnë nga 300 euro, BMW X6, Mercedes-Benz dhe Hummer dalin në ankand

BMW X6 , BMW X5 , Mercedes-Benz E200 , Mercedes-Benz ML320 , një Humer dhe automjete të tjera me çmime fillestare nga 300 euro shiten nga “ODDY” në Patras.

Më 29 mars në orën 10:00. në magazinën e Doganës së Patras do të zhvillohet ankandi për shitjen e makinave për qarkullim por edhe antike.

Automjetet e nxjerra në ankand ndodhen në Dogana dhe vizita e blerësve potencial lejohet lirisht nga data 22.03.2022 deri më datë 28.03.2022 gjatë ditëve dhe orarit të punës nga ora 08:30. deri në orën 13:30.

Në këtë ankand shiten 53 makina (nga të cilat 2 antike me targa FILPA), 1 kamion dhe 8 motorë .

Shuma e garancisë së pjesëmarrjes është 300 euro për makina dhe çmimet e shitjes së automjeteve përfshijnë TVSH-në përkatëse 24%.

Makina më e shtrenjtë në ankand në Patras ka të bëjë me një BMW X6 me regjistrim të parë në vitin 2011 dhe një çmim fillestar prej 55,000 euro . Kjo makinë ka një motor nafte me kapacitet 3 litra dhe 306 kuaj fuqi dhe ka një kambio automatike me 8 shpejtësi.

Modelet përkatëse në tregun vendas të makinave të përdorura kushtojnë nga 48.000 euro të cilat kanë kaluar më pak se 80.000 km, ndaj çmimi fillestar i vendosur nga ish-ODDY konsiderohet shumë i lartë…

Nëse sërish dikush dëshiron një SUV luksoz nga BMW , atëherë X5 që është gjithashtu në listën e ankandeve me një çmim fillestar prej 4900 euro e bën më të realizueshme dhe joshëse për ta marrë atë. Ky X5 fuqizohet nga një motor nafte me kapacitet 3 litra dhe 184 kuaj fuqi dhe licencën e parë e ka në vitin 2001. Modelet përkatëse në tregun vendas shiten nga 8000 euro.

Një rulo mbresëlënëse e markës së mirënjohur Hymer pritet të tërheqë shumë blerës potencialë për shkak të çmimit të ulët fillestar të vendosur në 15,000 euro . Ky model fuqizohet nga një motor nafte 2.2 litra me 140 kuaj fuqi dhe licencën e parë e ka në vitin 2008.

Përkatësisht mjetet motorike në tregun e brendshëm të makinave të përdorura kushtojnë mbi 55.000 euro!

ODDY shet si antike nje Dodge Raider me targe FILPA qe te kujton padyshim Mitsubishi Pajero -n e vjeter . Ky model me katër rrota shitet me një çmim fillestar prej 1000 euro dhe fuqizohet nga një motor 2.5 litërsh benzinë ​​me 109 kuaj fuqi dhe licencën e parë e ka në vitin 1988.

Modelet përkatëse në tregun vendas fatkeqësisht nuk ekzistojnë në mënyrë që të ketë një krahasim të çmimeve…

Një Peugeot 307 me licencë të parë në 2008 dhe një çmim fillestar prej 2500 euro është padyshim një ofertë joshëse. Ky model francez fuqizohet nga një motor benzine 1.6 litra që prodhon 110 kf .

Modelet përkatëse në tregun vendas kushtojnë nga 5000 euro.

Një Mercedes-Benz E200 me një çmim fillestar prej 2500 euro dhe licencë të parë në vitin 2004 gjithashtu pritet të jetë shumë i kërkuar pasi fuqizohet nga një motor benzine 1.8 litra me 163 kuaj fuqi dhe është plotësisht i pajisur.

Modelet përkatëse në tregun vendas shiten nga 8500 euro.

Një Seat Ibiza me licencë të parë në vitin 2011 dhe një çmim fillestar prej 4000 euro pritet gjithashtu të tërheqë disa blerës potencialë. Ky model fuqizohet nga një motor benzine 1.4 litra me 150 kuaj fuqi .

Modelet përkatëse në tregun vendas shiten për 9000 euro.

Klikoni këtu për të lexuar të gjithë njoftimin e ankandit në Patras .

Kushtet e pjesëmarrjes

Mjetet dalin në ankand sipas kushteve të reja të shitjes së mjeteve me rrota

Çmimet e shitjes së makinave përfshijnë TVSH-në përkatëse prej 24%.

Shuma e garancisë për pjesëmarrje në ankandet e veturave në qarkullim është 300 euro.

Makinat janë të përdorura , me dëmtime, defekte dhe kanë nevojë për riparime para se të lëshohen. Të interesuarit para se të marrin pjesë në ankand duhet t’i shqyrtojnë ato, së bashku me teknikët e zgjedhur, për të përcaktuar masën e dëmit për të formuluar ofertat e tyre në përputhje me rrethanat.