Dhjetë shenja që tregojnë se makinës tuaj po i vjen fundi!

Mund t’ju ketë qenë e qartë prej disa kohësh që makina juaj nuk është në kulmin e rinisë së saj dhe se në fakt po e kaloni nga teknike në atë teknike me përgatitje të mira paraprakisht dhe duke rregulluar gjithçka që nuk kushton asgjë. Por në vendin tonë nuk ka shumë njerëz që mund të blejnë makina të reja, kështu që ne jemi tashmë të dënuar me atë që kemi, të paktën derisa të mblidhen disa mijëra për një makinë pak më të re të përdorur.

Deri atëherë, kryesisht pjesët e nevojshme riparohen me pjesë më të lira, nuk i kushtohet më rëndësi estetika e llamarinës, por këtu është edhe më e rëndësishmja: çështja e komoditetit në drejtimin e automjetit dhe veçanërisht e besueshmërisë, sepse është më e pakëndshme për të vozitur. një makinë që bën zhurma të çuditshme, rrëshqitje apo konsumon shumë, si dhe fakti që i drejtoheni gjithnjë e më shpesh mekanikut…

Pra, ka ardhur momenti që duhet të vendosni nëse do të vazhdoni të rregulloni makinën apo ta hiqni qafe atë edhe nëse jeni të lidhur sentimentalisht për shkak të shumë viteve të kaluara së bashku, pavarësisht prishjeve gjithnjë e më të shpeshta.

Këtu keni një përmbledhje të shenjave që tregojnë se makina juaj po dështon, si dhe disa këshilla për t’ju ndihmuar të vendosni nëse do ta rregulloni apo kërkoni një të re…

Dridhet kur nisni dhe ndaloni

Duhet ta dini menjëherë – bëhet fjalë për transmetimin, dhe të gjitha riparimet që lidhen me të janë të shtrenjta. Pra, nëse vëreni se makina dridhet gjatë përshpejtimit ose frenimit dhe e gjithë kjo shoqërohet me kërcitje ose zhurma të pazakonta, ndoshta është koha të pranoni se diçka nuk është në rregull dhe të përpiqeni të kërkoni një makinë më të mirë.

Ka korrozion

Shfaqja e ndryshkut është një shenjë paralajmëruese sepse përhapet shpejt dhe sa më shpejt ta riparoni, aq më mirë. Megjithatë, në varësi të madhësisë së zonës së prekur, ai problem shpesh injorohet sepse nuk është një procedurë aq e lirë.

Kimikatet që ata vendosin në rrugë gjatë dimrit hanë bojën dhe llamarinën. Kur shfaqet ndryshku, ai përhapet shumë shpejt. Rrjedhja e ujit gjithashtu ka tendencë të shkaktojë shumë dëme pasi uji që qëndron në vende të fshehura në karrocë shkakton korrozion. Të dy problemet duhet të analizohen tërësisht për të vlerësuar shkallën e dëmit.



Rrjedhja e lëngut

Ashtu si trupi i njeriut, një makinë kërkon lëngje për të funksionuar. Nëse duhet të mbushni çdo muaj ndonjë nga lëngjet jetike të makinës suaj – ftohës, vaj motori, lëng frenash ose lëng për drejtimin elektrik, atëherë është vetëm çështje kohe kur, jo nëse, sistemi dështon. Nuk mund te vazhdosh keshtu pergjithmone…

Rritja e kostove

Kur keni blerë SUV-në tuaj turbocharged, për shembull, çmimet e karburantit mund të mos kenë qenë aq të larta sa janë sot. Tani vetëm furnizimi me karburant prish pamjen tuaj financiare dhe prish buxhetin e familjes, kështu që duhet të mendoni nëse ajo makinë është ende opsioni më i mirë për ju ose ndoshta duhet të kërkoni diçka më të kursyer.

Çmimet e riparimit

Përpara se të shpenzoni shumë para për një riparim motori ose një zëvendësim të shtrenjtë të një pjese jetike të makinës, pyesni veten se sa mund ta shisni atë ndërsa është ende në punë dhe nëse mund t’i kombinoni të ardhurat nga shitja me paratë që përndryshe do t’i shpenzonit për riparime për të blerë një makinë më të re dhe më të besueshme.

Lambikë, lambikë…

Shenja më e hershme e një makine të konsumuar shfaqet në kroskot. Të gjitha këto drita të vogla paralajmëruese janë të rëndësishme dhe injorimi i tyre mund të çojë në më shumë probleme. Mos i injoroni! Nëse drita e motorit të kontrollit është e ndezur, duhet ta çoni makinën tuaj te një mekanik sa më shpejt të jetë e mundur. Nëse drita juaj e presionit të vajit ndizet, është më mirë të ndaloni menjëherë. Nëse më shumë drita ndizen gjithnjë e më shpesh, kërkoni një makinë tjetër.

Kilometrazhi dhe garancia

Garancia e fabrikës sjell paqe mendore. Nëse keni blerë një makinë me një garanci të zgjatur, edhe më mirë, por lexoni patjetër shkronjat e imta në garancinë bazë. Për shembull, garancia zgjat pesë vjet, por kontrolloni edhe pas sa kilometrash përfundon. Nëse vozitni shumë dhe i keni bërë ato kilometra në katër vjet, garancia juaj ka skaduar. Pyetja është nëse do të paguani ekstra për një garanci të zgjatur apo do të kërkoni një makinë tjetër.

Tymi nga shkarkimi

Tymi blu nga shkarkimi do të thotë se makina juaj ka nevojë për vaj, dhe nëse duket e bardhë, do të thotë se ka ftohës që hyn në motor dhe nuk është vetëm avullimi i kondensatës në sistemin e shkarkimit. Tymi i zi në pikat e karburantit është shenjë se po djeg shumë karburant, ndaj kontrolloni filtrin e ajrit dhe mund të ketë probleme më serioze.

Ju gjithashtu mund t’i injoroni të gjitha këto dhe të vazhdoni të shtoni çfarëdo lëngu që dëshironi në motor, në mënyrë që të mund të vazhdoni të vozitni, por jo për një kohë të gjatë, dhe nëse nuk bëni asgjë, do të rezultojë që tymi të fillojë të shfaqet nën kapuç – atëherë është koha për një riparim të shtrenjtë ose një makinë të re.

Kapërcimi i shërbimeve

Lubrifikimi i rregullt i motorit të makinës suaj është çelësi i mirëmbajtjes. Kapërcimi i mirëmbajtjes së rregullt përfundimisht mund të shkaktojë që boshti me gunga e makinës suaj të mos sinkronizohet me pistonët, duke çuar në një tingull “klikimi”, i cili është një shenjë se diçka nuk është në rregull. Kjo do të thotë një avari më e shtrenjtë dhe zakonisht është koha për të filluar kursimin për një motor të ri në atë pikë.

Kuti ingranazhi “e fjetur”.

Nëse është një transmision manual, ndërrimet e pasakta dhe ndërrimi më i ngadaltë janë më pak problem. Mekanika mund të riparohet për më pak para, por nëse keni një automatik, i cili në të njëjtën kohë ka reagime gjithnjë e më të ngadalta, është shenjë se po i afrohet fundit. Kur nuk ndërron më marshin, ka ende disa kilometra përpara dhe kapitullimi i pashmangshëm i kutisë së marsheve. Riparimi është i shtrenjtë dhe është koha për një makinë tjetër.