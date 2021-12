Audi pritet ti bashkohet garave të Formula 1

Ka pasur shumë biseda rreth mundësisë që Audi dhe Porsche së shpejti mund t’i bashkohen garës më të madhe të motorsportit në planet: Formula 1.

Kjo mundësi ekziston vetëm për shkak të ndryshimeve të rregullave në sport që mund t’u përshtaten dy prodhuesve gjermanë të automjeteve, dhe me të ardhmen e sportit që përfshin të ashtuquajturat e-karburantet (karburantet sintetike), Porsche mund të ketë një avantazh paraprak.

Audi i ka thënë tani FIA-s se synon të konfirmojë hyrjen e saj në F1 në fillim të vitit të ardhshëm.

Anëtarët e bordit të Audi Markus Duesmann dhe Oliver Hoffmann i dërguan një letër CEO të F1 Stefano Domenicali dhe presidentit në largim të FIA-s Jean Todt të martën, duke thënë se ata mendojnë se ndryshimet e propozuara rregullore – duke përfshirë një kufi të kostos për njësitë e energjisë – ofrojnë një kompromis të drejtë për konkurrentët ekzistues dhe të ardhurit njësoj. Interesante,

Audi përdori rastin për të hapur letrën me një goditje të dukshme ndaj rivalëve bashkëkombës Mercedes, duke përgëzuar FIA-n për atë që prodhuesi i automjeteve e quajti një përfundim të drejtë të sezonit F1 2021, veçanërisht xhiron e fundit të diskutueshme.

Audi do t’i bëjë të qarta synimet e tij duke u angazhuar në një mënyrë ose në tjetrën në fillim të vitit të ardhshëm – me gjasë sapo të konfirmohen përditësimet e plota të rregullores së motorit – dhe duket se nëse më i miri i Ingolstadt vendos të bashkohet me partinë, ai do të vijë me të gjitha armët flakëruese .