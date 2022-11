A po mbaron koha e derivateve të naftës?

Këshilli i Bashkimit Evropian dhe Parlamenti Evropian arritën mbrëmë një marrëveshje për një ligj që parashikon përfundimin e shitjes së makinave dhe automjeteve të reja me motor me djegie të brendshme, d.m.th. benzinë ​​dhe naftë, nga viti 2035.

Presidenca çeke negocioi në emër të 27 vendeve anëtare të BE-së me përfaqësuesit e PE. U arrit një marrëveshje për të reduktuar emetimet e dioksidit të karbonit nga makinat e reja me 55 për qind dhe 50 për qind për kamionët deri në vitin 2030, krahasuar me nivelet e vitit 2021. Prandaj, deri në vitin 2035, duhet të arrihen zero emetime si për makinat e reja ashtu edhe për kamionët.

Marrëveshja është pjesë e paketës “Gati për 55 për qind”, me të cilën BE i vendosi vetes synimin për të reduktuar emetimet neto të gazeve serrë me të paktën 55 për qind deri në vitin 2030.