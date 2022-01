​Volkswagen ndalon prodhimin e Passat për tregun evropian

Sipas Autocar britanik, arsyet e këtij vendimi janë shitjet më të mëdha të karavanit Passat dhe ekzistenca e një Arteon të pozicionuar në mënyrë të ngjashme.

Lajmet se VW do të shfuqizojë sedanin Passat në Evropë po shfaqen që nga viti 2020. Megjithatë, pritej të ndodhte në vitin 2023, por ky lajm i fundit do të thotë se prodhuesi gjerman i makinave ka ndryshuar kornizën kohore të parashikuar.

VW ka njoftuar gjithashtu fundin e Passat në SHBA, dhe 2022 Passat Limited Edition shënon fundin e prodhimit në SHBA.

Modeli i gjeneratës së nëntë Passat për 2023 do të ndërtohet mbi bazën e një platforme të përmirësuar MQB. Me këtë zhvillim të fundit, gjenerata e nëntë do të jetë e disponueshme ekskluzivisht si një model karavan kur të mbërrijë në Evropë.

Passat ka qenë i disponueshëm si sedan dhe karavan që nga 1973, kur u lansua modeli origjinal.

Spekulohet se “vdekja” e Passat do t’i hapë rrugën Aero B-së së re, model ky plotësisht elektrik i cili është në zhvillim dhe është frymëzuar nga dizajni i konceptit ID Space Vizzion 2019.

Aero B pritet të arrijë si një sedan ashtu edhe një karavan. Aero B është vetëm emri i punës i modelit dhe VW mund ta ndryshojë për të ndjekur skemën e vendosur të emërtimit të ID-ve të automjeteve elektrike, dhe premiera e tij pritet në fund të këtij viti ose në fillim të vitit të ardhshëm.