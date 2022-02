Zidane i shtyu negociatat me PSG-në për shkak të Madridit

Me Pochettino në tela, emri i Zidane ka qenë në ajër për një kohë të gjatë në PSG.

Argjentinasit po i mbaron koha pasi u eliminua dje në Kupën e Francës ndaj Nicës dhe nëse dështon në Champions është pothuajse i larguar.

Në Francë, gazetari Julien Maynard, nga Telefoot, raporton se Zidane nuk e ka pranuar ende stolin e skuadrës pariziene, pasi nuk ka dashur të përballet me Real Madridin.

Në maj do të bëhet një vit që kur Zidane u largua nga detyra në Santiago Bernabeu dhe pas disa muajsh pushim ai dëshiron të kthehet në stërvitje.

Në tavolinë, opsioni i PSG-së është ai që i pëlqen më shumë, pavarësisht se deri më sot nuk ka folur dhe nuk do të flasë. Sido që të jetë, ai e di që është i zgjedhuri i Al Khelaifit , i cili e konsideron si një nga trajnerët e paktë të aftë për të menaxhuar një dhomë zhveshjeje me kaq shumë interesa të ndërthurura.

Zidane nuk i tha jo PSG-së. Ai thjesht vendosi të shtyjë negociatat deri në fund të sezonit. Të përballesh me Real Madridin në rastin e parë do të ishte e vështirë për dikë që ka kaq shumë lidhje me skuadrën e bardhë pasi ka fituar tre Liga të Kampionëve radhazi. Pochettino ka të gjitha meritat në Evropë, e vetmja sjellje e sigurt që mund ta mbajë atë në Paris përtej kësaj vere. Zidane pret me durim. /albeu.com/