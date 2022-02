Real Madrid nuk ushtron presion mbi Mbappe, ‘Los Blancos’ janë të qetë për nënshkrimin e tij

Real Madrid mbetet i qetë dhe i sigurt në ndjekjen e Kylian Mbappe. Asgjë nuk i ka ndryshuar planet e tyre me sulmuesin francez, madje edhe me presionin për të nënshkruar një kontratë të re me Paris Saint-Germain që vendoset mbi supet e lojtarit nga klubi francez dhe të tjerët.

Ka pasur disa raporte për Mbappe dhe të ardhmen e tij në ditët që nga ndeshja e tij e shkëlqyer në fitoren 1-0 të skuadrës së tij në ndeshjen e parë të Ligës së Kampionëve ndaj Real Madridit.

Për shembull, ‘The Times’ raportoi se Real Madrid i ka vendosur Mbappes një ultimatum, duke i thënë se ai ose duhet të nënshkruajë këtë verë si lojtar i lirë ose të rrezikojë të mos jetë kurrë në gjendje të transferohet në Estadio Santiago Bernabeu. Megjithatë, Real Madridi nuk ka bërë asgjë për të ushtruar presion shtesë ndaj 23-vjeçarit.

“Ai tashmë po përballon mjaftueshëm presion”, është mesazhi i Valdebebas.

Prandaj, Real Madridi po largohet nga Mbappe për të vazhduar të merret me biznesin e tij me profesionalizmin që ka treguar deri më tani gjatë gjithë duelit të Ligës së Kampionëve mes dy klubeve të kryeqytetit.

Ndërsa të tjerët në botën e futbollit po flasin për një marrëveshje që është në fuqi midis Mbappe dhe Real Madrid, me Oliver Kahn i fundit që e ka thënë këtë, palët e përfshira po heshtin, veçanërisht pasi dy klubet e përfshira aktualisht po mbyllin brirët në Champions.

Ndjekja e Mbappes ka qenë një proces dhjetëvjeçar për Real Madridin, i cili filloi kur tifozi i Cristiano Ronaldos vizitoi Valdebebas.

Një transferim i Mbappe në Bernabeu është afër, por për momentin fokusi është te sezoni 2021/22. I vetëdijshëm se ai po përballon një presion të madh në Parc des Princes për refuzimin e tij për të rinovuar, Real Madrid nuk dëshiron të ushtrojë ndonjë presion shtesë mbi supet e tij./ h.ll/albeu.com