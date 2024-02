Vesel Limaj rikthehet në Superiore, huazohet te skuadra kryeqytetase

Vesel Limaj rikthehet në Shqipëri, teksa do të japë sërish kontributin e tij në Superiore. Mesfushori mbyll aventurën e tij me Ballkanin në kampionatin ksooavar dhe rikthehet në kryeqytet.

Sipas “Supersport”, Limaj është huazuar te Dinamo për pjesën e mbetur të sezonit, ndërsa do të marrë kështu një rol protagonisti në mesfushën e “Bluve”. Padiksutim ky është një “armë” plus për Dritan Mehmetin që tashmë do të ketë një lider me eksperiencë për të ndihmuar skuadrën drejt rezultateve pozitive.

27-vjeçari e njeh mirë kampionatin shqiptar, pasi në të kaluarën ka mbajtur veshur fanelën e Bylisit, Kukësit dhe Tiranës. Kujtojmë se para 1 viti, Limaj u largua nga Shqipëria dhe u transferua te Hermannstadt në Rumani, ndërsa vetëm në merkaton e verës kaloi te kampionët e Kosovës, ku te këto të fundit nuk mori dot minutat e dëshiruara. /newsport.al/